В мире эпидемия «жирной печени» — и вот естественное и эффективное решение!
2 простых чудо-коктейля.
В последние годы число людей с диагнозом жировой дистрофии печени увеличилось. Все из-за растущего потребления нездоровой пищи, пишет Doctor Andrei Laslau.
Болезнь, также известная как «жирная печень», обычно обнаруживается и возникает из-за накопления жира в этом важнейшем органе. Болезнь проявляется болью в верхней правой части живота (где находится печень).
Люди с этим диагнозом очень часто страдают от хронической усталости.
Хорошей новостью является то, что существует естественное средство, которое может вылечить этот недуг.
Вам необходимо:
- 2 лимона;
- 2 красные свеклы среднего размера;
- 2 стакана минеральной воды.
Очистите свеклу, разрежьте ее на части и прокрутите в блендере. Затем добавьте лимонный сок и воду, хорошо перемешайте.
Для достижения наилучших результатов специалисты рекомендуют выпивать этот коктейль три раза в неделю.
Он очистит ваше тело и кровь, окажет сильное детоксикационное действие и очистит вашу печень от накопленного жира.
Еще одно средство для лечения вашей печени:
- сок 2 лимонов;
- 2 стакана свежевыжатого яблочного сока;
- 500 мл сока петрушки;
- половина зубчика чеснока;
- небольшой кусочек имбиря;
- 80 мл оливкового масла;
- чашка травяного чая.
Смешайте все в блендере и пейте 5 дней подряд, за 2 часа до приема пищи. Это средство также очень эффективно и легко очистит вашу печень.
А вы знали об этом волшебном средстве?