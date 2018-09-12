В мире эпидемия «жирной печени» — и вот естественное и эффективное решение!

2 простых чудо-коктейля.

В последние годы число людей с диагнозом жировой дистрофии печени увеличилось. Все из-за растущего потребления нездоровой пищи, пишет Doctor Andrei Laslau.

Болезнь, также известная как «жирная печень», обычно обнаруживается и возникает из-за накопления жира в этом важнейшем органе. Болезнь проявляется болью в верхней правой части живота (где находится печень).

Люди с этим диагнозом очень часто страдают от хронической усталости.

Хорошей новостью является то, что существует естественное средство, которое может вылечить этот недуг.

Вам необходимо:

2 лимона;

2 красные свеклы среднего размера;

2 стакана минеральной воды.

Очистите свеклу, разрежьте ее на части и прокрутите в блендере. Затем добавьте лимонный сок и воду, хорошо перемешайте.

Для достижения наилучших результатов специалисты рекомендуют выпивать этот коктейль три раза в неделю.

Он очистит ваше тело и кровь, окажет сильное детоксикационное действие и очистит вашу печень от накопленного жира.

Еще одно средство для лечения вашей печени:

сок 2 лимонов;

2 стакана свежевыжатого яблочного сока;

500 мл сока петрушки;

половина зубчика чеснока;

небольшой кусочек имбиря;

80 мл оливкового масла;

чашка травяного чая.

Смешайте все в блендере и пейте 5 дней подряд, за 2 часа до приема пищи. Это средство также очень эффективно и легко очистит вашу печень.

А вы знали об этом волшебном средстве?

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