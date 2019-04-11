Ученый придумал новый способ понять язык

Эволюция: как теория вдохновляет на новые методы понимания языка

Слова часто рассматриваются как строительные блоки языков. Но дети не учат списки слов, как мы могли бы делать на уроках языка в школе. Мы учим более длинные последовательности звуков и разбиваем их на слова по мере взросления. Одна из проблем нашей современной теории о языке состоит в том, что она не учитывает эти более длинные последовательности.

В своем собственном исследовании я опирался на идеи биологической эволюции и идеи мемов эволюционного биолога Ричарда Докинза и предложил новый взгляд на язык. С этой точки зрения, части нового языка воспринимаются людьми как новый, мутирующий в биологии, ген.

Естественный отбор основан на постоянных случайных генетических мутациях. Если они делают отдельный организм более способным к выживанию и размножению, то с течением времени их становится больше.

Когда я начал думать о мемах, то обнаружил, что подобное происходит и с языком. Когда я спрашиваю своих студентов о мемах, они говорят только об интернет-мемах. Докинз фактически создал слово в 1976 году, чтобы обозначить единицу культуры — идею, поведение или стиль — которую люди могут передавать, учить и изменять с течением времени.

То же самое происходит и с выражениями. Новое выражение распространяются в зависимости от того, считают ли люди его полезным, смешным или улучшает ли оно их жизнь, чтобы они продолжали использовать и изменять его. Если выражение смущает людей, то оно быстро исчезает из лексического генофонда. То же самое относится к отдельным словам и грамматическим структурам.

Лексическая основа

На мою работу оказало сильное влияние новая теория языка, опубликованная в 2005 году и получившая название лексической основы. Теория утверждает, что у каждого человека сохраняются те знания о языке, с которым он сталкивается. И, на некотором уровне, мы знаем, какие слова сочетаются друг с другом, основываясь на речи и письме тех людей, которые нам нравятся. Также мы стараемся не говорить и не писать так, как люди, которые нам не нравятся.

Когда я недавно думал о том, как объяснить эту теорию студентам, я заметил одно предложение в эссе студентки. Она встретила сокурсника и написала о своем первом впечатлении. Это звучало так: «Он очень добрый парень». Что-то не так в структуре «очень добрый парень», но с традиционной английской грамматикой проблем не возникает.

Когда вы обращаетесь к большой базе данных повседневной речи, кажется, что англоговорящие люди скажут «крутой парень» или «хороший парень». Они почти никогда не говорят «добрый парень» или «очень добрый парень».

Есть явно психологические процессы, которые подсознательно направляют наш язык. Если вы стоите на кирпиче Lego босыми ногами, вы произнесете несколько слов, тщательно их не планируя. (Эти конкретные слова на самом деле уменьшают наше чувство боли).

Возможно, размышления о лексическом подходе помогут студентам, изучающим язык, больше думать о важности сочетания слов в разных ситуациях. Изучающие язык часто думают, что они могут просто поменять глагол или прилагательное на любой другой глагол или прилагательное. Но это может только осложнить и запутать предложение.

Люди любят обсуждать слова. Прежде чем отправить письмо, мы спрашиваем друзей, выглядит ли оно нормально. И мы болтаем о последних модных словах. Чем больше мы говорим о словах, которые нам нравятся, о словах, которые нам не нравятся — мы меняем то, что скажут будущие поколения.

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