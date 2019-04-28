Ученые рассказали о вреде жирной рыбы

Ученые-исследователи из Швеции сообщили о том, что провели ряд исследований, по итогам которых выяснилось, что жирная рыба может нести определенный вред организму и даже стать причиной ранней смерти.

По словам ученых, такие вещества как полихлорированные бифенилы (ПХБ) несут вред здоровью человека. По итогам исследований удалось установить, что среди людей, в крови которых содержался высокий уровень ПХБ, уровень смертности был выше примерно на 50%.

В организм они попадают с пищей и накапливаются в течении всей жизни. Рыба является одним из тех продуктов, в котором ПХБ содержатся в большом количестве. Наибольшая концентрация данных вредных веществ содержится в жирных сортах рыбы таких как лосось, салака.

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