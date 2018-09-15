Ученые приблизились к созданию лекарства от ВИЧ

Сотрудники Университетской больницы Цюриха (Швейцария) провели масштабное исследование, выявив антитела,которые помогают бороться с вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ).

Медики проанализировали кровь 4,5 тыс инфицированных. В образцах обнаружилось 303 потенциально зараженные пары (пациенты, которые из-за сходства вирусной РНК, вероятно, заразились одним и тем же штаммом вируса). В ходе эксперимента также выяснилось, что примерно у 1% всех зараженных организм начинает вырабатывать особые антитела.

После того как ученые стимулировали их активность, им удалось добиться того, что вирус был полностью «убит» в одном из образцов. Обнаруженные медиками клетки также могут бороться с сильными штаммами, распространенными по всему миру. Исследователи надеются в обозримом будущем создать на основе антител особый иммуноген для борьбы с ВИЧ.

Швейцарцы продолжают работу над вакциной. ВИЧ – болезнь, которая разрушает иммунитет человека. По данным экспертов, в настоящее время заражено более 35 млн человек, при этом позволить себе лечение может лишь треть заболевших. Ученые активно работают над поиском лекарства от это болезни и им удалось добиться определенных успехов на этом поприще.

Так, ранее американские ученые выделили антитела, способные справиться с 98% штаммов ВИЧ, включая 16 из 20 устойчивых к этому классу антител. Кроме того, в прошлом году ученые смогли избавить от ВИЧ-инфекции 44-летнего британца.

Он первым из 50 добровольцев успешно прошел инновационную противовирусную терапию. Новый протокол лечения, по словам ученых, дает возможность обнаруживать и нейтрализовывать ВИЧ сразу во всем организме, а не только в тех местах, где вирус наиболее активен.

Также международная группа ученых успешно испытала новую вакцины Ad26. Результаты тестирования подтвердили наличие стойкого иммунного ответа против вируса и безопасность препарата.

Как отмечал руководитель исследовательской группы, вирусолог Дэн Баруш, это, вероятно, не окончательная вакцина, но получение данного препарата может стать феноменальным прорывом. Определенных успехов в создании лекарства от ВИЧ добились в прошлые годы и российские ученые.

Их сыворотка прошла вторую фазу клинических испытаний. На третьем этапе к эксперименту должны подключиться тысячи человек. И именно после этого станет понятно, есть ли у лекарства какие-то побочные эффекты.

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