Ученые нашли в Северной Каролине дерево возрастом 2624 года

Древние деревья являются частью биологической системы, которая пересекает большую часть 65-мильной длины реки Блэк в Северной Каролине. Ученые недавно зарегистрировали образец лысого кипариса, которому почти 2624 года.

Как сообщают ученые, деревья в этом районе — самые старые из известных живых в восточной части Северной Америки и самые старые из известных в мире видов водно-болотных угодий. Профессор Дэвид Штал вместе с группой коллег обнаружил дерево возрастом более 2,5 тысяч лет в лесной заповеднике к югу от Роли, пойме реки Блэк.

Штал определял возраст деревьев, используя дендрохронологию, изучение колец, и радиоуглеродное датирование. Ученые исследовали в общей сложности 110 деревьев, расположенных на участке площадью 16 000 акров.

Этот древний лес дает нам представление о том, как выглядела большая часть прибрежной равнины Северной Каролины тысячелетия назад, говорит эксперт.

Результаты опубликованы в Environmental Research Communications.

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