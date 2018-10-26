Традиции дегустации суши

Азиатская кухня настолько полюбилась русскому населению, что тематические рестораны, в которых можно продегустировать традиционные японские блюда, присутствуют в каждом городе. Суши, сашими, мисо-паста и другие деликатесы у нас готовят в разных вариациях, а современные повара постоянно удивляют новыми, не менее оригинальными интерпретациями. Сегодня полакомиться заморскими деликатесами можно не только в тематических кафе, но и заказать их на дом. Ресторан «Чайхона номер 1» в списке заведений общественного питания, специализирующихся на приготовлении японских блюд. Его популярность заключается в оригинальном сочетании продуктов и точной передаче традиционных вкусов. В этом просто убедиться, достаточно заказать качественные роллы от здешнего сушиста.

Правильно используем соевый соус

Несмотря на популярность азиатской кухни в России, далеко не каждый знает, как правильно употреблять суши. Оказывается, дегустация требует особых навыков и понимания этого процесса. Наиболее распространённую ошибку допускает большинство людей при употреблении соевого соуса. Его нужно использовать так, чтобы рис не отделялся от спрессованного кусочка и не падал в тарелку. Для этого нужно слегка обмакнуть ролл в соевый соус. При употреблении суши опускают в тарелку с чёрной жидкостью только ту часть, где расположена рыба. Нужно, чтобы соус минимально проникал в спрессованный комок риса, ведь это отрицательно сказывается на вкусовых качествах последнего.

Ещё одна распространённая ошибка – это сочетание васаби и соевой заправки. Японская горчица применяется при дегустации суши с целью усиления вкусовых качеств морской рыбы. Подобное сочетание испортит впечатление от блюда. Такие манипуляции со специями считаются признаком бестактного поведения. Если вы сделаете так при японце, то будете выглядеть смешно в его глазах.

Правила дегустации

В России маринованный имбирь ассоциируется с салатом, его часто едят вместе с суши. Это большая ошибка. Маринованный имбирь используется японцами для освежения вкуса перед новой порцией суши или роллов.

Рекомендуется начинать дегустацию с блюда, в котором присутствует светлая нежирная рыба и постепенно переходить к красной.

Имеет большое значение и очерёдность потребления разных блюд. К примеру:

Изначально японцы едят сашими. Это позволяет в полной мере насладиться изысканным вкусом морского деликатеса. Дальше можно приступить дегустации суши. И только в конце принято есть роллы.

Пред дегустацией каждого варианта суши их предварительно слегка окунают в соевый соус.

Правильное обращение с приборами

Палочки для употребления суши следует класть на специальную подставку. В приличных заведениях приборы приносят на тарелочке, и в процессе дегустации их нужно возвращать на своё место. Если специальной подставки нет, то палочки можно положить на салфетку.

Ещё одна ошибка, которую часто допускают дегустаторы, – оставление приборов в тарелке с суши. В компании японцев вас могут неправильно понять, потому что у них существует старинная традиция, согласно которой палочки втыкают в тарелку с рисом на похоронной церемонии.

Не рекомендуется тереть приборы друг о друга. В Японии так делают, когда выражают недовольство качеством палочек.