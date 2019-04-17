Исследование: тем, кто не заработал хорошую пенсию, не стоит рассчитывать на долгую жизнь

Согласно исследованию, проведённому учёными из Института демографических исследований Макса Планка (ИДИМП), доходы и социальное положение оказывают всё возрастающее влияние на ожидаемую продолжительность жизни в Германии. Мужчины, имеющие очень низкий пенсионный доход, в среднем умирают на пять лет раньше, чем более обеспеченные пенсионеры. За последние двадцать лет разрыв в продолжительности жизни между бедными и богатыми значительно увеличился, и всё ещё заметны различия между Восточной и Западной Германией.

В 1997 году разрыв в продолжительности жизни между самыми бедными и самыми богатыми пенсионерами составлял всего три года, однако к 2016 году он возрос более чем на пять лет. Для 65-летних пенсионеров с очень высокой пенсией средний «возраст дожития» составляет девятнадцать лет, тогда как для самых малообеспеченных он составляет порядка пятнадцати лет, оставляя им крайне малые шансы отпраздновать своё 80-летие.

По данным Пенсионного фонда Германии, ожидаемая продолжительность жизни на пенсии после 65 лет для пенсионеров с наименьшими доходами росла заметно медленнее, а что касается Западной Германии, то там её рост и вовсе прекратился, начиная с 2007 года, говорит главный автор исследования Георг Венау.

Несмотря на то, что «возраст дожития» увеличивается для всех пенсионеров, с 1997 по 2016 год его прирост для наименее обеспеченных пенсионеров Западной Германии составил всего лишь 1,8 года, тогда как для наиболее обеспеченных эта цифра оказалась почти в два раза выше. За тот же период эти цифры в Восточной Германии составили 3 года и 4,7 лет соответственно.

Георг Венау считает, что в связи с изменившейся в результате воссоединения Германии социально-экономической структурой населения, восточногерманские пенсионеры потеряли один потенциальный год жизни. Он связывает это и с увеличением численности населения, имеющего низкие доходы.

Однако, как подчёркивает Венау, низкий размер пенсии говорит не только о низких доходах после выхода на пенсию, но также и об имеющемся нерегулярном трудовом стаже, включающем работу на низкооплачиваемых должностях и периоды безработицы. По его мнению, даже если увеличить пенсионные начисления таким пенсионерам, это не избавит их от стресса прожитых периодов безработицы и низких доходов, что также сокращает продолжительность жизни малообеспеченных пенсионеров.

В исследовании не учитывались данные самозанятых, государственных чиновников и женщин, как не имеющие научной значимости.

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