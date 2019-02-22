Танцуй, пока молодой!

Последние исследования и основная общеобразовательная программа в Финляндии направлены на то, чтобы повышать физическую активность учащихся в процессе обучения, однако процесс внедрения новых методик пока ещё находится в самом начале пути.

Последние результаты исследований и основная учебная программа в Финляндии нацелены на то, чтобы побудить детей чаще вставать из за парт и проявлять больше физической активности и больше двигаться в процессе обучения. Однако процесс внедрения новых методов на практике идет очень медленно.

Глобальной проблемой стало то, что не только взрослые, но и дети становятся все менее и менее физически активными. Во всем мире не уделяется должного внимания рекомендациям специалистов в отношении борьбы с гиподинамией.

Согласно финскому докладу, негативное восприятие своих физических способностей снижает склонность к движению и физическим упражнениям. Оценочный и соревновательно-сравнительный подходы в физическом воспитании могут повлечь негативное отношение к физической культуре.

Многие дети и подростки, которым не нравится физическая активность, требующая достижения определённых результатов, склонны к таким упражнениям, которые предоставляют больше свободы — например, танцам.

«В танце физическая активность сочетается с выражением чувств при помощи языка тела, общением и чувством сопричастности, в результате чего возникают предпосылки к формированию личности, улучшению успеваемости и здоровым отношениям. Именно поэтому танец может сыграть полезную роль даже в предотвращении психических проблем и социальной изоляции среди детей и подростков», — пишут в своей аналитической записке исследователи Университета Искусств Хельсинки.

Из результатов исследования становится понятно, что разноплановые и подвижные формы физических упражнений, такие как танцы, отлично помогают в повышении когнитивных способностей.

Танцы со сверстниками способствуют укреплению взаимного доверия между детьми, снижают боязнь выступлений и страх перед самовыражением посредством телодвижений. В целом, качественные уроки танцев способны значительно улучшить отношение детей к школе.

Источник