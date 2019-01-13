Старый Новый год 2019 — традиции, приметы и гадания

Старый Новый год — необыкновенный праздник, который отмечают в России и в других европейских странах. Праздник ежегодно празднуется в ночь с 13 на 14 января. Дата соответствует Юлианскому календарю.

Правильно встретить Старый Новый год помогут приметы и гадания

В этот день принято гадать: по хлебу, по кольцу, и даже по погоде. Считается, что все нагаданное в этот день обязательно сбудется.

Получить предсказание о будущем замужестве можно по разговорам соседей. Если в семье ссора, муж будет суровым, веселье — жених будет добрым.

Гадание по книге очень нравится молодежи. Необходимо загадать вопрос, номер страницы и строчки. Открывая книгу на задуманной странице, можно прочитать предсказание о будущем.

В этот день, запрещено давать деньги в долг. Иначе весь год семья проживёт в бедности.

Если же деньги дарят, то в семье будет достаток.

К праздничному застолью столу принято одевать новую одежду. Год будет удачным на обновки.

Все, кто весело встретит этот праздник будет счастлив весь будущий год.

Традиции празднования Старого Нового года

Так как праздник не официальный, многие отмечают его условно. Встречаются с друзьями и близкими. А для некоторых это не менее важный день, чем традиционный праздник. Для православных верующих, у которых 1 января ещё продолжается рождественский пост, 14 января прекрасный повод устроить праздничное торжество.

Среди народных традиций, связанных с праздником, являются колядки. Так как в эти дни празднуются Святки, очень распространённой забавой является вечернее гадание 13 января.

Это день в старину называли Васильев день — праздник земледелия. Некоторые обряды, связанные с урожаем актуальны и в наше время. Например, дети рассыпали на пол пшеницу и молились об удачном будущем урожае. Хозяйка дома аккуратно собирала её и хранила до посевной, не выкидывала.

В ночь на Василия гостей кормили пирогами со свининой. Этот день получил название «свинятник». Говорили, что если на праздничном столе разнообразие блюд из свинины, то семья будет жить в достатке. А если приготовить зайца, то семью ожидает успех. Те, кто мечтает о продвижении по карьерной лестнице готовили петуха.

История возникновения праздника Старый Новый 2019 год

Старый Новый год хорошо известен в народе, но не является официальным праздником. В России празднуется около ста лет. В связи с переходом на григорианское летоисчисление, Новый год стали отмечать по старому и по новому стилю. 14 января отмечают также День Святого Василия.

История праздника связана с языческими временами, когда на Руси день весеннего равноденствия был началом года. После принятия христианства, дата выпадала на 1 сентября. Но народ привык отмечать его весной. Только в конце XV века на Руси появилась официальная дата праздника — 1 сентября, но по распоряжению Петра I она была изменена на 1 января, то есть 14 по нынешнему календарю.

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