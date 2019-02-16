Специалисты из США изобрели новое средство от депрессии

Представители компании из США Johnson & Johnson сообщили о разработке нового средства, которое поможет справиться с депрессией. Данным средством является назальный спрей. Он необходим для лечения клинической депрессии, а также поможет пациентам с суицидальными наклонностями.

Информация было опубликована в местных СМИ, где было сказано о том, что основным действующим веществом данного препарата является эскенамин. Если спрей будет разрешен к выпуску в масштабном количестве, он будет признан первой новинкой среди антидепрессантов за последние 50 лет. Однако, по словам специалистов, препарат имеет ряд некоторых побочных эффектов. Например, существует высокий риск седативного эффекта при использовании данного препарата, а также развитие психических расстройств или повышению артериального давления.

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