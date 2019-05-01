Современный мир стал печальнее и злее

Мрачные перспективы

Мир это далеко не Рай на Земле – по крайней мере, по мнению жителей планеты.

Недавно аналитическая компания Gallup поделилась результатами глобального социального исследования, проведённого с целью определения эмоционального фона в мире. В их отчете говорится о том, что в наши дни люди стали печальнее, злее и тревожнее, по сравнению с имеющимися данными за прошлые времена, что может иметь далеко идущие последствия для мирового здравоохранения.

Грусть-тоска и сердца стон

В рамках своего исследования специалисты Gallup опросили более 151 тысячи взрослых людей, проживающих в более чем 140 странах. Респондентам задавались вопросы о тех чувствах, которые они испытывали за день до этого, к примеру, много ли они смеялись и улыбались или же испытывали грусть либо гнев.

Обнаружилось, что количество людей, заявивших об испытанном чувстве гнева, увеличилось на два процента относительно предыдущего года, тогда как уровень тревоги и печали возрос на один процент, что стало новым рекордом для всех трёх негативных эмоций.

Физическое бремя

Исследователи отметили, что негативные чувства могут влиять на физическое здоровье человека – исследования связали гнев с повышенным риском сердечного приступа и инсульта, тогда как хроническое беспокойство и печаль могут оказаться признаками тревожных расстройств и депрессии, что влечёт за собой повышение риска сердечно-сосудистых заболеваний.

Длительное воздействие негативных эмоций на людей может привести мир к будущему, в котором останется очень мало здоровых людей, и это не может не беспокоить.

Если выявленная тенденция сохранится, то мир может ожидать будущее, в котором будет очень мало здоровых людей — и такая ситуация может иметь тревожные побочные эффекты.

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