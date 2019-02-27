Советы по правильному воспитанию кошек

Приобретение домашнего питомца всегда связано с увеличением забот и проблем. Четвероногие друзья нас умиляют, радуют, восхищают. Но бывает, что поведение любимца «переходит границы», начинает беспокоить и раздражать владельца. О воспитании кошек и собак существует множество мнений, однако все выводы сводятся к одному: в «плохом» поведении кошек следует винить ее хозяина. Формировать поведение животного нужно с возраста котенка. Порой нужно быть готовым, что придется менять привычки не только у кошки, но и у себя самого.

«Можно» и «нельзя»

Перед приходом в дом котенка следует обсудить со всей семьей правила поведения питомца. Милые комочки способны мгновенно очаровать вас, однако нужно помнить, что его привычки формируются в течение первых 6 месяцев. Если его сразу не приучить к понятиям «можно» и «нельзя», исправлять неприемлемое впоследствии для вас поведение будет очень сложно. Взрослое животное просто будет игнорировать хозяина. А шлепки и окрики только озлобят его.

Мебель

Точить когти – естественное стремление кошки. Так она сохраняет их крепкими и здоровыми. Однако многие из владельцев сталкиваются с проблемой ободранной мебели. Избежать этой неприятности помогает когтеточка, продающаяся в любом зоомагазине. Не надейтесь, что пушистик сразу приступит точить коготки о новый предмет. Правильное поведение должно поощряться, а порча мебели пресекаться.

Корм

Часто хозяева сталкиваются с избирательностью животного в корме. Привыкнув к одному виду пищи, они не могут перейти на другой корм. Вплоть до отказа от еды. О том, как и чем вы будете кормить кошку, желательно продумать заранее. Рацион должен быть разнообразным и полезным. Если по совету ветеринара нужно будет приучать к какому-то новому корму, делать это нужно постепенно: добавляя понемногу в привычную еду. Помните, что отказываться от пищи кошка может и при наличии неудобной или грязной миски. Самое печальное, когда животное перестает есть во время болезни…

Ночная активность

Порой питомцы становятся излишне активны по ночам, мешая спать своим хозяевам. Такое поведение не стоит поощрять, исключением может стать только плохое самочувствие животного. Кошка, хоть и является ночным хищником, не должна в этот период беспокоить человека. Во избежание данной проблемы она должна быть накормлена и утомлена (после дневных игр).

Кровать

Кошки предпочитают для сна теплые и мягкие места. Часто они выбирают хозяйские кровати. Если такое поведение вас не устраивает, то не бойтесь запрещать запрыгивать ей к вам в постель (даже если иногда хочется полежать с пушистиком в обнимку). Для кошки должна быть устроена ее собственная постелька, удобная и комфортная. Лежанки можно расставить в разных комнатах, так она сможет выбирать.

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