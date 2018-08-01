Смартфоны подслушивают

Все пользователи смартфонов знают, что есть приложения, которые запрашивают доступ к микрофону, а значит, они могут слышать пользователя. Эксперт по кибербезопасности фирмы Asterix Питер Хенвей уверен, что прослушивать смартфоны можно с помощью активации специальных слов‐триггеров. Например: «Привет, Siri» и «Окей, Google». Хенвей считает, что подобные механизмы могут работать и в других приложениях.

Специалист предположил, что Facebook или Instagram также могут использовать множество слов-триггеров, которые анализируют речь владельца смартфона. Это имеет смысл с точки зрения маркетинга, а законы и соглашения об использовании продукта такое позволяют.

[ads1]Исследователь проверил эту теорию. В течение пяти дней он произносил слова, которые могли бы стать «зацепкой» для шпионского механизма. В итоге сработали его фразы об учебе и покупке дешевых рубашек. В ленте новостей стала появлятьcя реклама различных учебных заведений и недорогой одежды, сообщает Lenta.ru.

Тем не менее эксперт фирмы Хенвей Asterix предположил, что полученные данные компании не продают рекламодателю, а обрабатывают их самостоятельно. Он выразил уверенность, что информация используется в основном для таргетирования рекламных объявлений, а не для передачи спецслужбам.

[ads2]Между тем ранее специалисты сообщали о появлении подслушивающего вируса. Под угрозой оказались смартфоны под управлением операционной системы Android.

Программа называется RedDrop. Она тайно записывает всё происходящее вблизи устройства на диктофон, а после пересылает аудио на специальные файлообменники. Вместе с этим вирус может незаметно подписать пользователя на платные мобильные сервисы и установить новые вредоносные программы на смартфон.

Вирус RedDrop обнаружили в составе более 50 международных мобильных приложения для Android. Среди них — графические редакторы, калькуляторы, развлекательные и образовательные программы.

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