Cемь столпов брачной гармонии

Советую распечатать вышеописанное и прилепить на холодильник.

«Почему невеста в белом?» – спрашивает маленькая девочка. – «Потому что это самый счастливый день в ее жизни», – объясняет ей мама. «А почему тогда жених во всем черном?»

Эта древняя шутка через цветовую гамму показывает нам что цели и задачи брачующихся сторон контрастно отличаются друг от друга.

Как говорится – мужчины хотят женщин, женщины хотят детей, а дети хотят хомячков.

Неудивительно, что семья, раздираемая столь противоположными тенденциями, подчас оказывается хрупкой и непрочной.

Люди, прошедшие через развод, кое-что начинают понимать, а те, кто разводились дважды, к третьему браку составляют для себя вполне сбалансированную картину того, как построить домашнюю идиллию.

Однако, два развода – это слишком высокая цена для счастья. Лучше смолоду понять и не лезть в воду, не зная броду.

Американка Мэйвис Хедерингтон исследовала это вопрос и дала четкие научные выводы. Итак, семь столпов брачной гармонии.

Празднуйте и отмечайте все хорошее, годовщины, дни рождения, получение диплома, народные праздники, или даже субботы и воскресенья. От этого укрепляется взаимная привязанность, доверие, удовлетворенность.

Помните о математике успешного брака – в стабильной семье позитивных факторов в пять раз больше чем негативных. Позитивные: улыбка, смех, похвала, легкая лесть, прикосновение. Негативные – злость, закатывание глаз, пререкания или полное молчанка.

Мужья и жены, уважающие друг друга, живут крепким браком.

Не забывайте о родне и друзьях; дружба с тещей залог семейного мира.

Не ожидайте, что жена подарит вам счастье. Если такое произойдет – хорошо, но счастливым надо быть самому по себе. Все любят веселых людей, которые не жалуются.

Интим, или называйте как хотите. Об этом забывать нельзя, интим укрепляет семью, но всех проблем не решит даже это.

Удивляйте друг друга, устраивая романтические поездки или празднования. Не ленитесь придумать какой-нибудь сюрприз. Мужчины очень любят сюрпризы, хотя в этом не признаются никогда.

Советую распечатать вышеописанное и прилепить на холодильник. Инструкции надо держать перед глазами, потому что – то одно забудешь, то другое.

Это только дважды разведенные все помнят наизусть.

Сева Новгородцев

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