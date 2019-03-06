Секрет счастливого брака кроется в генах, считают учёные

Исследователи сосредоточились на роли генетической изменчивости, которая влияет на выработку организмом гормона «счастья» — окситоцина. Известно, что гормон окситоцин играет не последнюю роль в установлении социальных связей. Эта генетическая изменчивость обозначается учёными-генетиками как генотип GG.

Было установлено, что после учета таких факторов, как физическое влечение и общие духовные ценности, генотип позволяет объяснить, что есть общего у тех, кто чувствует себя спокойно и безопасно в браке.

«Это исследование указывает, что на то, как мы чувствуем себя в наших отношениях с близкими людьми, влияет не только наш общий опыт проживания с партнёрами», — заявила руководитель исследования профессор Джоан Монин.

«В браке на людей также влияют их собственные генетические предрасположенности».

Люди с генотипом GG сообщали учёным о меньшем беспокойстве и тревожности, связанными с привязанностью в браке, что тоже способствовало улучшению отношений.

Беспокоящая привязанность связана с неуверенностью в отношениях, которая развивается исходя из прошлого опыта общения с близкими членами семьи и партнёрами на протяжении всей жизни. Она ассоциируется с пониженной самооценкой, повышенной чувствительностью к пренебрежительному отношению и стремлением заслужить одобрение.

Исследование показало, что генотип GG индивидуума и генотип GG его партнёра вместе составляют около 4 процентов отклонений в удовлетворённости браком.

Авторы считают, что, хотя этот процент кажется небольшим, но этот показатель оказывает значительное влияние по сравнению с другими генетическими факторами и факторами окружающей среды, которым подвержены семейные пары.

Каждый участник ответил на вопросы исследователей относительно ощущения им покоя в семейной жизни и удовлетворённости в браке, а также предоставил образец слюны для определения генотипа.

Исследование было опубликовано в журнале PLOS ONE.

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