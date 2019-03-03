Самцы американских бурых хомячков соревнуются в пении

Ученые из Нью-Йоркского и Техасского университетов изучили пение бурых хомячков Эльстона (Scotinomys teguina), обитающих в лесах Центральной Америки.

Бурые хомячки Эльстона внешне похожи на мышей с коротким хвостом. Ареал их обитания простирается от юга Мексики до Панамы. И самцы, и самки этого вида способны к звуковой коммуникации, но особенно она характерна для самцов, чьи вокальные сигналы из-за длины и сложной структуры ученые называют песнями. Во время пения хомячок поднимается на задние лапы и вытягивает шею вверх. Сама песня длится до десяти секунд. Поют хомячки в диапазоне от очень высокого слышимого человеком звука до ультразвука, так что людям без специального оборудования доступна лишь часть их песни, обычно финал. Напоминает эта песня птичью трель или стрекотание сверчка.

Нейробиолог Майкл Лонг (Michael Long) и его коллеги, наблюдая за самцами в лаборатории, обнаружили, что пары самцов, размещенных по соседству, вступают в своеобразные вокальные дуэли или диалоги. Они поют по очереди: как только один завершает свою трель, вступает другой. Вероятно, в природе песня служит для демонстрации соседу, что участок занят, а возможно, еще и для привлечения самок. Отмечено, что при наличии соседа хомячок поет в четыре раза чаще, чем если находится в одиночестве.

Ученых заинтересовал нейробиологический механизм синхронизации «реплик» в вокальных диалогах хомячков: пауза между завершением пения одного самца и вступлением его соседа составляет всего полсекунды, что очень мало по сравнению с коммуникацией других видов млекопитающих, за исключением человека. Обычные домовые мыши, которые тоже способны к вокализации, но исключительно в ультразвуковом диапазоне, вообще не реагируют на пение соседей, а обезьяны отвечают на реплики партнера по коммуникации с задержкой в несколько секунд.

Исследователи сумели идентифицировать участок моторной коры мозга, задействованный в управлении пением хомячка. Когда возле этой области поместили охлаждающее устройство, замедляющее нейронную активность, и начали делать инъекции мусцимола, обладающего тем же эффектом, хомячки, сохраняя способность к вокализации, переставали оперативно отвечать на пение соседа.

Исследование опубликовано в журнале Science.

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