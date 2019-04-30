Профессор утверждает, что инопланетяне уже скрестились с людьми на Земле

Профессор Оксфордского университета утверждает, что инопланетяне уже скрестились с людьми, чтобы создать новый гибридный вид, который спасет планету.

Доктор Янг-хэй Чи (Young-hae Chi), преподаватель корейского языка в Восточном институте Оксфорда, считает, что этот новый вид спасет Землю от уничтожения из-за изменения климата. Впервые он намекнул на общее размножение людей и “чужих” в 2012 году, и теперь написал книгу на эту тему.

Он считает, что существует тесная взаимосвязь между изменением климата и похищениями людей со стороны инопланетян, пишет газета Oxford Student. Его книга, написанная на корейском языке, называется «Посещение инопланетян и конец человечества». Профессор идентифицировал четыре типа инопланетян — маленьких, высоких и смелых, чешуйчатых со змеиными глазами и похожих на насекомых. Доктор Чи считает, что инопланетные насекомые могут быть главными и отдавать приказы другим типам.

Инопланетяне существуют в своей собственной биосистеме, которую люди не могут выдержать, потому что наше восприятие ограничено нашими органами чувств, заявил профессор. Поэтому внешне они выглядят для нас по-разному, согласно привычным концепциям.

«Они приходят не ради нас, но на самом деле их и наше выживание — выживание всей биосферы», — считает профессор.

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