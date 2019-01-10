Предложены улучшенные методы лечения алкоголизма, хронических болей и расстройств настроения

Оказание помощи страдающим от зависимостей людям стало настоящей исследовательской страстью Ричарда ван Рейна, доцента кафедры медицинской химии и молекулярной фармакологии Университета Пердью. Учёный возглавляет команду, которая занимается разработкой лекарств, предназначенных для помощи миллионам несчастных во всем мире, страдающих алкоголизмом, испытывающих хронические боли и расстройства настроения.

Как отметил ван Рейн, в настоящее время для подобных недугов не существует адекватных методов лечения – необходима терапия, которое использует более целостный подход и даёт меньше побочных эффектов. Учёным удалось обнаружить, что помочь в развитии этих новых препаратов могут два пептида, которые являются естественными продуктами метаболизма рубиско, крупного белка, найденного во многих растениях, например, в шпинате.

Исследования команды открывают новые пути для разработки лекарств, которые обеспечивают терапевтическое облегчение для пациента, не вызывая при этом нежелательных побочных эффектов.

Как пояснил ван Рейн, современный процесс разработки лекарств нацелен на выделение молекул, активирующих только те клеточные сигнальные пути, которые связаны с необходимым терапевтическим эффектом: «Мы обнаружили, что эти пептиды избирательно активируют известные полезные пути без активации “путей побочных эффектов” рецептора».

На сегодняшний день ван Рейн в сотрудничестве с профессорами из Университета Пердью Дарси Трейдером и Маркусом Лиллем проводит работу по улучшению свойств этих пептидов, стремясь сделать их ещё более эффективными.

По его мнению, причины для оптимизма имеются, так как исходные пептиды рубисколина уже проходят доклинические исследования – учёные изучают возможность их включения в рацион питания; они успешно используются в антивозрастных продуктах для кожи.

Доклинические исследования предполагают, что пептиды перорально биодоступны и способны проникать через гематоэнцефалический барьер, что необходимо для эффективного лечения расстройств центральной нервной системы.

Разработка фармакологии этих пептидов тесно связана с другими исследованиями лаборатории ван Рейна, включая инновации, касающиеся одновременного лечения расстройств, связанных с употреблением алкоголя, и депрессии.

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