Ученые доказали: половой гормон помогает мужчинам бороться с депрессией

«Тестостерон может помочь мужчинам бороться с депрессией — и оказывает эффект, сопоставимый с антидепрессантами, выяснила команда ученых, в том числе, из Технического университета Дрездена», — сообщает Focus.

«В течение 18 лет ученые провели 27 рандомизированных контрольных исследований 1890 мужчин, страдающих депрессией. Ученые установили, что самочувствие мужчин, в лечении которых применялся тестостерон, улучшалось значительно быстрее. По словам ученых, благодаря инъекциям гормона удалось уменьшить симптомы депрессии на 50% и более. Первые результаты были заметны спустя шесть недель после начала терапии, заключавшейся в получении минимум 0,5 г тестостерона в неделю. Как молодые мужчины, так и мужчины в пожилом возрасте указали, что стали чувствовать себя значительно лучше», — передает издание.

«Новых методов лечения депрессии не много. Использование тестостерона могло бы стать одним из них. Если оно действительно окажется действенным, это могло бы быстро помочь многим пациентам», — комментирует результаты исследования профессор Королевского колледжа Лондона Аллан Янг.

Корреспондент | Focus

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