Старая поговорка утверждает, что собаки похожи на своих хозяев? Новое исследование говорит, что это правда

Хорошо известно, что характер человека меняется с возрастом. Теперь подробное изучение характера собак показывает, что наши друзья часто претерпевают удивительно похожие изменения в течение своей жизни — и наши собственные черты личности могут быть ключевым фактором.

В этом месяце психологи из Университета штата Мичиган опубликовали статью, в которой исследовался характер собак. Они обнаружили доказательства в поддержку старой поговорки о том, что собаки похожи на своих владельцев. «Характер собаки может иметь сходные черты с характером человека», — говорится в исследовании.

«Когда люди претерпевают большие изменения в жизни, их личностные качества могут измениться. Мы обнаружили, что это также происходит и у собак — и в удивительно большой степени », — сказал ScienceDaily Уильям Чопик, профессор психологии штата Мичиган и ведущий автор исследования.

«Мы ожидали, что характер собак будут достаточно стабильными, потому что у них нет сильных изменений в образе жизни, которые есть у людей, но на самом деле они тоже сильно меняются», — сказал Чопик.

В ходе исследования мы опросили владельцев 1681 собаки. Людям предложили оценить характер и развитие поведения своих собак, а также их собственный характер.

Исследование показало, что черты характера, которые могут проявляться у собак с течением времени — волнение, страх, беспокойство и т.д.- могут усиливаться из-за поведения их хозяев. В целом, те были больше всего довольны своими собаками, кто обучал их послушанию и предлагал им активную и веселую жизнь.

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