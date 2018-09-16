Почему мужчины обманывают женщин, которых любят

Для большинства мужчин нет единственного фактора, который приводит к решению изменить. Иногда причины мужских измен меняются с течением времени, по мере того, как меняются жизненные обстоятельства. Независимо от истинных причин измены, они не могут послужить оправданием.

После почти трех десятилетий работы с парами, чья совместная жизнь оказалась разрушена изменами и неверностью, я могу с уверенностью сказать, что мужчины, которые обманывают любимую жену или подругу, часто бывают невероятно креативными, когда пытаются объяснить, почему они это делают.

Почему мужчины изменяют?

Иногда неверный муж говорит мне и женщине, которую он любит, что его поступок нельзя считать изменой, потому что он не занимался сексом как таковым. В другой раз, он находит множество способов обвинить в своей измене кого угодно – свою супругу, начальника на работе или другую женщину – за его собственный выбор. Как психотерапевт, я нахожу большинство причин, которые мужчины упоминают, чтобы оправдать свои измены, представляющими немалый интерес и заслуживающими подробного разбора.

Почти все эти причины исходят из того, что обман был единственным логическим решением их проблем в отношениях или других личных трудностей.

Я часто говорил им: «Конечно, измена – это решение, но только одно из многих. Как насчет нового хобби или деятельности, направленной на то, чтобы сделать мир лучше? Может быть, стоило просто поговорить со своей половинкой о том, что вы чувствуете, и как вы двое могли бы наладить свои отношения? Ведь любой из этих вариантов лучше, чем обман женщины, которую вы любите?».

Но большинство мужчин не обладают готовностью взглянуть на проблему под этим углом зрения. И будучи уличенными в измене, минимизируют, рационализируют и оправдывают свое поведение с помощью фраз типа:

Все парни хотят заниматься сексом с другими женщинами. И когда появляется возможность, каждый ею воспользуется.

Мужчина биологически нацелен заниматься сексом со всеми женщинами, которых только может завлечь. Почему я должен стать исключением?

Если бы у меня было достаточно секса дома (или секс был бы лучше), мне не пришлось бы изменять.

Я не совершаю ничего такого, что большинство моих приятелей не делало бы. Если не верите мне, спросите их.

Если бы моя жена не набрала столько лишнего веса (или была бы ко мне добрее и внимательнее), у меня бы и мысли об измене не появилось.

Если бы моя работа не была настолько напряженной, мне бы не потребовалась разрядка в виде секса на стороне.

Измена? Да вы серьезно? Кто в здравом уме назовет приватный танец в стриптиз-клубе изменой? Парни просто получают удовольствие!

Мой отец листал порножурналы и ходил на стриптиз, и это не было проблемой. А у меня есть веб-камера и виртуальный секс. И какая разница?

Если бы полиция гонялась за бандитами, меня бы не поймали с проституткой. Почему бы им не заняться настоящими преступниками?

Я только переписывался и флиртовал в секс-чате. Кому от этого плохо? Я даже не встречался ни с одной из этих женщин в реале. Для меня это просто игра.

В терапии есть название для подобного типа рассуждений. Мы называем это отрицание.

С точки зрения психотерапии, отрицание – это ложь и самообман, которые люди говорят самим себе, чтобы признать свое сомнительное поведение нормальным (в их собственных глазах).

Как правило, каждый самообман поддерживается одним и несколькими видами рационализации, а каждая рационализация способствует появлению еще большей лжи.

В глазах беспристрастного наблюдателя (каким является психотерапевт) отрицание измены обычно выглядит примерно таким же убедительным, как карточный домик на сильном ветре, но неверные мужья упорно настаивают на том, что их рационализации являются логичными и обоснованными.

При этом, конечно, напрашивается вопрос: «Почему?».

Почему мужчины изменяют? И почему они часто продолжают изменять даже после того, как их уличили в обмане, иногда перед лицом крайне нежелательных для них последствий вроде развода, разлуки с детьми, потери социального статуса и тому подобного?

Множество причин могут влиять на решение мужчины изменить. Но в целом, его поведение определяется одним или несколькими из следующий факторов:

Незрелость. Если у него нет опыта в серьезных отношениях, или он не понимает, что его поступки будут иметь печальные последствия (например, очень обидят его партнершу), он может думать, что завести интрижку на стороне – это круто.

Такие мужчины убеждены, что приверженность моногамии – это все равно что пиджак, который он может снимать или надевать по своему желанию, в зависимости от обстоятельств.

Сопутствующие проблемы. Он может иметь постоянные проблемы с алкоголем и/или наркотиками, которые влияют на принятие решений.

Иногда причиной является сексуальная зависимость, когда склонность к навязчивым сексуальным фантазиям и компульсивному поведению является способом заглушить болезненные эмоции или избежать подлинной жизни.

Неуверенность. Он может считать, что слишком стар (или слишком молод), недостаточно привлекателен, не очень богат или умен и так далее (большое количество мужских измен связано, по крайней мере, отчасти, с кризисом среднего возраста).

Чтобы поддержать свое слабеющее Эго, он ищет подтверждения своей мужественности от других женщин, используя искру сексуальной привлекательности и интереса, чтобы почувствовать себя желанным, высокого оцененным и достойным.

Все кончено: версия 1. Он хочет завершить текущие отношения. Однако, вместо того, чтобы сказать партнерше, что он не счастлив и хочет порвать с ней, он изменяет и тем самым заставляет ее сделать всю грязную работу.

Он хочет завершить текущие отношения. Однако, вместо того, чтобы сказать партнерше, что он не счастлив и хочет порвать с ней, он изменяет и тем самым заставляет ее сделать всю грязную работу. Все кончено: версия 2. Он хочет завершить текущие отношения, но еще не подыскал себе кого-то еще. Он «расчищает» сцену для последующих отношений, еще находясь в связи с предыдущей партнершей.

Он хочет завершить текущие отношения, но еще не подыскал себе кого-то еще. Он «расчищает» сцену для последующих отношений, еще находясь в связи с предыдущей партнершей. Отсутствие социальной поддержки . Если не реализована его потребность в поддерживающих отношениях с другими людьми, он может ожидать, что его социальные и эмоциональные потребности полностью удовлетворит вторая половинка. И когда она неизбежно терпит в этом неудачу, он ищет взаимопонимания в другом месте.

. Если не реализована его потребность в поддерживающих отношениях с другими людьми, он может ожидать, что его социальные и эмоциональные потребности полностью удовлетворит вторая половинка. И когда она неизбежно терпит в этом неудачу, он ищет взаимопонимания в другом месте. Непонимание разницы между страстью и обязательствами . Он не видит разницы между романтической страстью и долговременными отношениями, принимая за любовь вызванный нейрохимическими реакциями всплеск ранней романтики, именуемый страстью, и не понимая, что в здоровых долгосрочных отношениях на смену страсти со временем приходит менее интенсивная, но в конечном итоге более значимая и глубинная связь.

. Он не видит разницы между романтической страстью и долговременными отношениями, принимая за любовь вызванный нейрохимическими реакциями всплеск ранней романтики, именуемый страстью, и не понимая, что в здоровых долгосрочных отношениях на смену страсти со временем приходит менее интенсивная, но в конечном итоге более значимая и глубинная связь. Насилие в детстве. Измены могут быть поздней реакцией на неразрешенные детские травмы – пренебрежение со стороны родителей, эмоциональное, физическое и сексуальное насилие и так далее.

В этих случаях детские раны создают проблемы с близостью и поддержанием эмоциональной связи, так что мужчина не в состоянии или не готов полностью посвятить себя одному человеку. Она также может использовать возбуждение от измены как способ успокоить себя и уменьшить боль старых, неизлеченных ран.

Эгоизм. Вполне возможно, что он поглощен только собой. Поэтому он может врать и вести тайную жизнь без угрызений совести и каких-либо сожалений, получая то, что он хочет.

Возможно, он никогда не намеревался хранить верность. Вместо того, чтобы видеть в данном обете моногамии жертву, принесенную им ради отношений, он рассматривает это как нечто, что можно избежать и обойти.

Патологическая убежденность в собственной уникальности. Он может чувствовать, что отличается от других, заслуживая чего-то особенного, что другие мужчины не могут. Обычные правила просто не применимы к нему, и он свободен вознаградить себя как угодно, за пределами отношений, когда того захочет.

Он может чувствовать, что отличается от других, заслуживая чего-то особенного, что другие мужчины не могут. Обычные правила просто не применимы к нему, и он свободен вознаградить себя как угодно, за пределами отношений, когда того захочет. Раскрепощення импульсивность. Он даже не задумывался об измене — до тех пор, пока вдруг не представилась возможность. И тогда, даже не размышляя о том, что измена может разрушить его отношения, он пошел на это.

Он даже не задумывался об измене — до тех пор, пока вдруг не представилась возможность. И тогда, даже не размышляя о том, что измена может разрушить его отношения, он пошел на это. Нереалистичные ожидания. Он может считать, что его партнерша должна удовлетворять все его малейшие прихоти и желания, как сексуальные, так и прочие, в режиме 24/7, независимо от того, как она чувствует себя в данный момент.

Он не понимает, что у жены есть собственная жизнь, и собственные мысли, чувства и потребности, которые не всегда связаны с ним. Когда его ожидания не удовлетворяются, он ищет утешения на стороне.

Гнев / месть. Он может изменять, чтобы отомстить. Он злится на свою жену и хочет заставить ее страдать.

В этих случаях, измена должна быть на виду и всем известна. Мужчина не будет лгать и скрывать свой обман, потому что хочет, чтобы партнерша знала об этом.

Для большинства мужчин нет единственного фактора, который приводит к решению изменить. Иногда причины мужских измен меняются с течением времени, по мере того, как меняются жизненные обстоятельства.

Независимо от истинных причин измены, они не могут послужить оправданием. Всегда есть масса других решений проблемы – супружеская терапия, игра в гольф, открытый и честный разговор с женой и работа над улучшением отношений, и даже раздельное проживание или развод.

Мужчина всегда имеет выбор, который не подразумевает унизительных и потенциально разрушительных для его личности и жизни, которую они создали вместе с партнершей, поступков.

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