Почему люди на некоторых картинах смотрят прямо нам в глаза, где бы мы ни находились

Каждый человек воспринимает искусство по-своему, субъективно. Однако, есть в живописи один эффект, который почти все видят одинаково. Речь идет о странном взгляде с портрета, направленном прямо на зрителя, под каким бы углом тот ни рассматривал картину.

Искусство, как принято говорить, является субъективным. То, что один человек считает бесценным шедевром, другие могут воспринимать как всего лишь огромный черный квадрат… Однако, есть в живописи один весьма любопытный эффект, который почти все люди видят одинаково. Речь идет о странных глазах, взгляд которых следует за зрителем по комнате или музейному залу. Так в чем же причина этой оптической иллюзии, и как художники достигают этого эффекта?

Оказывается, даже для художника, не обладающего сверхъестественным мастерством, этот эффект «вездесущего взгляда» не представляет особой трудности. Короче говоря, все, что для этого необходимо – это небольшая иллюзия объема, чтобы изображенный на полотне человек выглядел хотя-бы отчасти трехмерным, несмотря на то, что он существует на плоском двумерном холсте. А еще его взгляд должен быть направлен прямо на зрителя, стоящего непосредственно напротив картины.

Итак, что же именно происходит в нашем мозгу, когда нам кажется, что взгляд следует за нами, даже когда мы находимся совсем в другом углу комнаты. Как продемонстрировала группа исследователей из Университета Огайо в 2004 году, когда мы перемещаемся в сторону и начинаем смотреть на полотно под другим углом, «ближние» и «дальние» точки двумерного изображения на самом деле не меняются. Эти ближние и дальние точки определяются как видимые участки, которые, если бы изображение было трехмерным, оказывались бы ближе или дальше от зрителя, в зависимости от того, под каким углом он смотрит на полотно.

Резюмируя выводы, к которым пришла группа ученых, руководитель исследования Джеймс Тодд сказал:

«Идея проста – независимо от того, под каким углом вы смотрите на картину, сама картина не меняется. Мы смотрим на плоскую поверхность… Ключевым моментом здесь является то, что ближние и дальние точки на картине остаются неизменными, независимо от угла, под которым на них смотрят. А когда мы смотрим на реальную поверхность в естественной среде, визуальная информация, которая определяет ближние и дальние точки меняется вместе с изменением угла зрения.

Когда мы рассматриваем картину на холсте, визуальная информация, которая определяет ближние и дальние точки, не зависит от направления нашего взгляда. В то же время, мы интерпретируем для себя плоское изображение как реальный объемный объект».

Таким образом, поскольку перспектива, тени и свет на картине не меняются по мере того, как мы меняем свое местоположение, если глаза на картине направлены так, что смотрят прямо на зрителя, стоящего напротив нее, создается своего рода легкий оптический обман. В результате зрителю начинает казаться, будто взгляд направлен на него постоянно, независимо от местоположения.

С этим эффектом связана еще одна занятная особенность нашего восприятия изображений. Если художник немного подправит свою картину, так чтобы изображенный на портрете человек смотрел не прямо перед собой, а чуть в сторону, где бы ни встал зритель, этот взгляд будет всегда направлен мимо него.

Такая техника впервые приобрела широкое распространение в искусстве приблизительно в XIV веке, когда итальянский художник и архитектор Филиппо Брунелески познакомил мир с понятием «линейной перспективы». Линейная перспектива – это техника изображения, построенная на том, что все линии на картине сходятся в одну точку на горизонте, создавая иллюзию глубины пространства. Это, в сочетании с умелым использованием тени, позволило художникам создавать виртуозно реалистичные картины, которые неотступно смотрят на нас, где бы мы ни встали.

Итак, нет никаких причин пугаться преследующего вас взгляда с портрета. С вами все в порядке и никакой мистики здесь нет. Просто оптический обман.

Игорь Абрамов

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