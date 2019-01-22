Парк для дайверов появится в Бахрейне

Власти Бахрейна сообщили о том, что планируют построить самый большой в мире подводный парк для дайверов.

Согласно проекту парка его площадь составить 100 тысяч квадратных метров. Главным предметом в парке будет являться Boeing 747. На дне парка будут размещены ра0личные скульптуры, дома, где будет продаваться жемчуг. В качестве декораций будут размещены искусственные коралловые рифы и другие предметы декора.

Осенью 2018 года власти ОАЭ сообщали о том, что планируют создать «Город будущего». Для размещения была выбрана территорию между Дубаем и Абу-Даби. Открытие парка планируется к 2020 году перед «Экспо – 2020». Вблизи центра будет размещено жилье по инновационной программе, а также появятся новые дороги, метро и высокоскоростная связь 5G.

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