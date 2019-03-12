Открыт новый вид динозавра размером с кенгуру

Палеонтологи из Университета Новой Англии обнаружили на юго-востоке Австралии окаменелые останки ранее неизвестного науке динозавра, возраст которого оценивается примерно в 125 миллионов лет.

Пять окаменелых образцов челюсти были найдены в штате Виктория. Результаты проведенного анализа свидетельствуют о том, что останки принадлежат ранее неизвестному науке виду динозавров, которому было решено присвоить имя Galleonosaurus dorisae. Возраст останков определили по возрасту слоя, в котором были обнаружены кости.

Он составляет около 125 миллионов лет. Установлено, что Galleonosaurus dorisae относится к семейству орнитоподов. Это был травоядный ящер размером с валлаби — современного представителя семейства кенгуровых. До галеонозавра единственным травоядным динозавром из этого региона считался квантозавр (Qantassaurus), о котором стало известно в 1999 году.

У него была более грубая и менее вытянутая форма головы, хотя по размеру они были одинаковы с галеонозавром. В прошлом году российские ученые описали новый вид динозавра мелового периода. Окаменелости, которые были найдены около 30 лет назад, принадлежали прямым родичам аргентинских титанозавров. По версии исследователей, вес доисторических животных мог достигать 17 тонн.

Отметим, что ученые по всему миру до сих пор находят останки ранее неизвестных науке существ. Так, китайские ученые ранее обнаружили окаменелый скелет рептилии, строение которое схоже со строением птицы. Согласно озвученной версии, рептилия обитала на Земле в одно время с птицами, а, следовательно, не является предком птиц.

Еще один новый вид динозавров был открыт прошлым летом американскими палеонтологами. Спустя 10 лет им удалось отыскать останки одного из наиболее «бронированных» динозавров на планете. Скелет анкилозавра был обнаружены на юге штата Юта.

Существа, получившие название анкилозавры, обитали на планете около 100 млн лет назад. Главной их отличительной чертой были костно-кожные наросты, похожие на листы брони, которые обеспечивали существам защиту от хищников.

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