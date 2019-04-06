Учёные выяснили, что отказ от употребления алкоголя не влечёт немедленного восстановления поврежденных участков мозга

Все знают о том, что алкоголь вреден для мозга, но не всем известно, что он приводит к неоднородным структурным изменениям. Вдобавок, нет надежных диагностических показателей, характеризующих повреждения мозга, вызванные алкоголем, особенно в начале периода воздержания, опасного частыми рецидивами.

Недавно в результате совместной исследовательской работы ученых Института неврологии в Аликанте и Центрального психиатрического института Мангейма в Германии при помощи магнитного резонанса было обнаружено, что деградация мозга продолжается даже на протяжении первых недель после отказа от употребления алкоголя.

В исследовании, опубликованном несколько дней назад в издании JAMA Psychiatry, ведущим автором которого является Сильвия Де Сантис, говорится о том, что в белом веществе головного мозга ещё на протяжении шести недель после прекращения употребления алкоголя происходят изменения, что было установлено при нейровизуализационном исследовании девяноста добровольцев из числа пациентов, проходивших реабилитацию в немецкой клинике.

Доктор Сантьяго Канальс из Института нейробиологии, координировавший исследования, удивлён этими результатами, так как по его словам никто раньше не мог поверить в то, что изменения в мозгу будут продолжаться и после отказа от алкоголя. Исследованием были охвачены 90 пациентов, средний возраст которых составлял 46 лет, проходивших лечение в связи со злоупотреблением алкоголем. Для сравнения результатов их магнитно-резонансной томографии были использованы результаты томографии контрольной группы, состоявшей из 36 мужчин, не имевших проблем с алкоголем, средний возраст которых составлял 41 год. Важным аспектом исследования являлось то, что подопытные пациенты проходили программу детоксикации под полным контролем, гарантировавшим отсутствие алкоголя, и это позволяло пристально следить за абстинентной фазой.

Другой дифференциальной характеристикой проводимого исследования являлось параллельное исследование модели с крысами, подверженными алкоголизму, что давало возможность наблюдать за формированием алкогольной зависимости в их мозгу, что невозможно увидеть у человека.

Повреждения, наблюдаемые в период абстиненции, в основном затрагивают правое полушарие и лобную область мозга, что опровергает общепринятое мнение о том, что микроструктурные изменения начинают возвращаться к нормальным показателям непосредственно сразу после отказа от употребления алкоголя.

При употреблении алкоголя происходят генерализованные изменения в белом веществе, то есть, в волокнах, обеспечивающих связь между различными участками мозга. Более заметны изменения в мозолистом теле и фимбрии. Мозолистое тело имеет отношение к коммуникации между обоими полушариями. В фимбрии содержатся нервные волокна, связывающие гиппокамп — основную структуру, в которой формируются воспоминания; прилежащее ядро, участвующее в формировании удовольствия и системе вознаграждений; и префронтальную кору, ответственную за принятие решений.

Теперь учёные из Аликанте и Германии работают над тем, чтобы точнее охарактеризовать воспалительные и дегенеративные процессы и понять, как продолжается деградация мозга у алкоголиков в начале абстинентной фазы.

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