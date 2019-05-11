Опасные бьюти-советы из Интернета

Раньше девушки обращались с вопросами к своим матерям, бабушкам и старшим сестрам, перенимая у них давние традиции и секреты по уходу за красотой. Сегодня источником информации чаще всего выступает Интернет: различные форумы и блоги. Однако в Сети можно встретить абсурдные и даже вредные советы. Представляем вам несколько распространенных советов, которые точно не пойдут на пользу здоровью и красоте.

Скраб сахаром, солью или содой

Скрабы, которые можно приобрести в специализированных магазинах отличаются мягким составом и наличием увлажняющих компонентов. Средство с натуральным, сбалансированным составом не вызывает аллергической реакции. А грубыми, царапающими частицами веществ из домашнего обихода очень легко повредить кожу.

Яичный белок для подтягивания кожи

Яичный белок уже давно зарекомендовал себя как эффективное натуральное бьюти-средство. Но, конечно же, его возможности не безграничны. Заметно подтянуть кожу и сократить мимические морщины одним лишь белком вряд ли получится. А к неприятным ощущением добавляется стянутость кожи, запах и липкость.

Удалять черные точки клеем

Звучит экстремально, но некоторые девушки прибегают и к подобным неразумным советам, желая снизить закупоренность пор и сделать кожу чище. Однако они рискуют столкнуться с раздражением и получить микротравмы. Возможен даже химический ожог. Пользоваться подобным советом точно не стоит

Зубная паста от акне

Существует мнение, что зубная паста помогает справиться с акне. В совете есть доля правды: антибактериальная паста работает, так как обладает вяжущим и подсушивающим действием. Так что в качестве одноразового экстренного приема она работает. Но вот увлекаться подобным «лечением» не стоит. Частое применение пасты может вызвать раздражение и покраснение.

Лак для волос — фиксатор макияжа

Еще один сомнительный, но распространенный бьюти-совет. Лак для волос предназначен для фиксации укладки, но никак не подходит для кожи. После подобного эксперимента, девушку может ожидать сыпь, жжение и зуд.

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