Неправильно выбравших укрытие американских саламандр могут съесть собственные родители

В исследовании Кирстен Хехт (Kirsten Hecht) из Флоридского университета было установлено, что правильный выбор укрытия на дне водоема жизненно важен для личинок крупной саламандры, живущей в восточной части США.

По своему размеру аллеганский скрытожаберник (Cryptobranchus alleganiensis) уступает только японской и китайской исполинским саламандрам. Взрослые скрытожаберники достигают длины 74 сантиметров с учетом хвоста. Обитают они в пресных водоемах от южной части штата Нью-Йорк до северной Джорджии, но количество их повсюду сокращается. Один из подвидов (C. a. bishopi) официально признан исчезающим. В некоторых местах скрытожаберники исчезли вовсе, и сейчас начаты программы их повторной интродукции в водоемы, где они когда-то обитали.

Скрытожаберники – ночные хищники, днем они отсиживаются на дне в щелях под камнями. Кирстен Хехт обнаружила, что личинки скрытожаберника разного возраста имеют отчетливую тенденцию выбирать в качестве укрытия камни разных размеров. Она полагает, что это позволяет им избежать каннибализма. Хотя в основном взрослые скрытожаберники питаются раками и мелкой рыбешкой, они хватают любую подходящую добычу и легко могут проглотить молодь своего же вида. Поэтому встретиться под одним камнем со взрослой особью для личинки смертельно опасно. В результате выбираемый камень должен быть достаточно маленьким, чтобы взрослый скрытожаберник не мог под ним поместиться. Самые молодые личинки длиной менее 12 сантиметров прячутся под камнями размером не более 45 сантиметров, когда размер личинок становится от 12 до 28 сантиметров, они уже могут воспользоваться камнями размером до 60 сантиметров, но не более. Взрослым скрытожаберникам для укрытия нужен камень размером около 75 сантиметров.

Исследование опубликовано в журнале Copeia.

Источник