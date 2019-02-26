Медики из Мюнхена рассказали о том, насколько соль может быть вредна для человека

По словам специалистов, отложения поваренной соли в организме приводят к тому, что у человека развиваются аллергические реакции.

Медики сообщили, что хлорид натрия влияет на Т-клетки организма, от которых зависит устойчивость организма к различным инфекциям. Это происходит по той причине, что из-за соли Т-клетки начинают производить избыточное количество белков определенной группы. Эти белки могут привести к тому, что в организме развиваются воспалительные кожные заболевания.

Об этом стало известно после исследований пораженных участков кожи, в которых уровень натрия был выше в 30 раз в отличии от здоровых. Таким образом, чрезмерное потребление соли напрямую связано с возникновением атопического дерматита.

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