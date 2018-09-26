Любовь или зависимость: в чём разница

Различие огромно, но не всегда это просто осознать.

Влюблённость волнует и переполняет нас, это одно из самых прекрасных чувств в жизни человека. Однако иногда мы можем попасть в зависимость от желания быть любимыми, что часто приводит к ненастоящей любви, основанной на страсти и одержимости.

Всё дело в том, что граница между любовью и эмоциональной зависимостью очень размыта, её легко перейти и вступить в нездоровые отношения, когда поведение одного человека перестаёт соответствовать желаниям другого. Влюблённость может произрастать из двух внутренних состояний человека – любящий взрослый или раненая душа.

В каком состоянии находитесь вы?

Когда вы влюбляетесь в раненую душу, которая вся состоит из эго, дело оказывается не в самом человеке, которого вы любите, а в том, насколько сильно он любит вас. Как будто вы передаёте ответственность за самоуважение и своё благополучие другому человеку. Если этот другой человек хорошо трудится над удовлетворением ваших потребностей, возможно, вы влюблены в него не по-настоящему.

В ту минуту, когда вы осознаёте, что не можете жить без другого человека, начинается эмоциональная зависимость. «Влюблённая» часть вас, на самом деле, как ребёнок или подросток. Вы нуждаетесь в любви, потому что сами не любите ни себя, ни других. Возможно, вы принимаете ответственность за самоуважение, поэтому ощущаете внутри пустоту и хотите, чтобы её кто-нибудь заполнил. Вы связываете свою собственную ценность с любовью к вам партнёра и поэтому чувствуете, что не можете жить без этого человека.

Когда же вы влюбляетесь любовью взрослого, ваша потребность в отношениях выглядит совершенно иначе. Как взрослый человек вы уже знаете, как наполнить себя любовью и знаете свою ценность. Нужен кто-то, кто заполнит пустоту и позволит вам чувствовать себя любимым и достойным, вы и так чувствуете себя полным любви. Вы умеете брать на себя ответственность за свои чувства и желания и наполнять себя любовью из собственных внутренних источников.

И этой же любовью вы хотите поделиться с другим человеком, другим влюблённым взрослым, также наполненным любовью. Вы скорее склонны делиться своей любовью, нежели получать любовь.

Кого мы выбираем

Люди, которых мы выбираем, часто имеют тот же уровень ранимости и эмоциональной силы. Чем больше вы работаете над исцелением, тем больше вы учитесь с любовью заботиться о себе, делая себя привлекательнее для того, кто занят тем же.

Если же вы выбираете человека, исходя из своего раненого я, вы притяните кого-то, кто, как вам кажется, хочет заполнить вашу внутреннюю пустоту. Проблема может быть в том, что другой человек старается заполнить вашу пустоту, надеясь, что вы заполните его. В итоге мы получаем двух людей, желающих получать любовь, а не отдавать, и, в конечном итоге, они разочаруются друг в друге. Они будут обвинять друг друга в том, что их не любят так, как они того ждут.

Когда отношения заканчиваются, в большинстве случаев это происходит из-за того, что один или оба партнёра не берут ответственность за свои собственные чувства и обвиняют других в том, что в результате они несчастливы.

Если вы влипли настолько, что чувствуете невозможность жизни без человека, вам серьёзно необходимо научиться отдавать себе и другим то же самое, что вы хотите получать от другого человека. Вы должны работать над тем, чтобы стать таким человеком, какого хотите видеть рядом с собой. Разве не прекрасно быть действительно влюблённым, а не зависимым? Вы сможете любить другого человека за то, что он – это он, а не просто нуждаться в том, что этот человек может сделать для вас.

Почему эмоциональная зависимость — яд

Все отношения, генерирующие эмоциональную зависимость, делают обоих партнёров несчастными. Эмоционально зависимый человек всегда хочет большего. Он или она в большинстве случаев недовольны и живут с нарастающим чувством тревоги, порождаемым страхом потери. В то же время второй человек всё больше и больше чувствует, что не справляется, не может развиваться самостоятельно и втянут в отношения, которые не могут ничего ему дать. В результате, рано или поздно, такие отношения заканчиваются.

К счастью есть и хороший момент. Если оба могут осознать положение вещей, они могут изменить ситуацию и направить всю эту энергию в правильное русло, ведущее к более зрелой любви, позволяющей обоим становиться эмоционально более здоровыми.

Зрелая любовь длительна, зависимость быстротечна

Эмоциональная зависимость основывается на чувстве пустоты, которую надо заполнить хоть кем-то. На самом деле многие эмоционально зависимые люди быстро перепрыгивают из одних отношений в другие, потому что их интересует не сам человек, а как он может заглушить собой их эмоциональный голод. Такие люди не могут жить одни и ищут себе в спутники не родственную душу, а просто кого-то, кто заполнит пустоту.

А вот зрелая любовь выдерживает и трудные времена, развиваясь и с годами вырастая в ещё более крепкие отношения. Это не означает, что не будет разногласий и споров, но каждый из партнёров будет расти рядом с другим, каждый день принимая решение оставаться вместе не потому, что они нуждаются друг в друге, а потому, что любят.

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