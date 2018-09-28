Купить флизелиновые обои под покраску: особенности выбора продукции

Флизелиновые обои представляют собой нетканый материал, который делают из прессованной целлюлозы. Экологичные и гипоаллергенные изделия имеют интересные варианты фактурного рисунка, который предназначен для последующего окрашивания. Сегодня на рынке стройматериалов флизелиновые обои пользуются огромной популярностью. Они отличаются высокой прочностью, не растягиваются и не поддерживают горение, не боятся усадки и позволяют часто менять интерьерный облик жилого помещения. Бюджетный экологически чистый материал можно заказать на сайте https://oboi.com.ua/oboi/flizelinovyepodpokrasku/ по умеренной стоимости. Обои под покраску демонстрируют высокий уровень шумопоглощения и позволяют оперативно и креативно отделывать стеновые поверхности в домах и квартирах.

Разновидности флизелиновых обоев под покраску

Эти изделия классифицируются на полностью флизелиновые и виниловые на идентичной основе. Первые представляют собой двухслойное полотно с основой и текстурой для нанесения краски, а вторые имеют поливинилхлоридное напыление. Перед покупкой стоит подробнее остановиться на различиях между этими разновидностями обоев.

Чистый флизелин — экологичный и безопасный материал, который можно использовать в любых комнатах, включая детские, спальни. Он пропускает воздух в отличие от «оппонента» и обладает хорошими антивандальными показателями, но боится царапин как и винил на флизелиновой основе. В пользу синтетического варианта говорит лишь то, что он может подвергаться окрашиванию до семи раз, а натуральный — до пяти и не больше. Стоимость качественного фактурного флизелина выше искусственного аналога почти в полтора раза. Но все же при выборе следует отдавать предпочтение качеству, которое обязательно окупится.

Как выбрать обои

Чтобы точно определиться с отделочным материалом под покраску, следует учесть ряд параметров, воспользоваться рекомендациями консультантов. Покупатель должен оценить:

ширину и длину обоев в рулонах;

тип фактурного рисунка;

состав (винил или его отсутствие);

цветовые оттенки.

Очень важно правильно подобрать оттенок основы и пигмента, чтобы получить идеальное дизайнерское решение. На сайте oboi.com.ua можно найти качественные натуральные флизелиновые обои, которые отличаются привлекательной стоимостью. В наличии немецкие, бельгийские, американские, финские, испанские модификации. Наносить краску на флизелиновые обои можно лишь через двое суток после оклеивания помещения. Необходимо дождаться их полного высыхания. При покупке краски стоит ориентироваться на британских и немецких, финских и других иностранных производителей.

Классика, модерн, минимализм, эко и другие стили оформления дизайна комнаты предусматривают использование флизелиновых обоев под покраску. Главное правильно определиться с фактурой и цветовой палитрой, чтобы получить идеальный результат. В одном помещении можно сочетать несколько интересных вариантов.