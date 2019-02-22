Количество максимальных отжиманий может определить риск сердечно-сосудистых заболеваний

Способность мужчин отжаться более 40 раз связана со значительно сниженным риском серьезных проблем с сердцем в последующие 10 лет. В некоторых случаях снижение риска достигало 96 процентов.

Сотрудники Гарвардского университета определили, что количество отжиманий может служить простым и быстрым практическим тестом для прогнозирования здоровья сердца людей. Результаты работы опубликованы в журнале JAMA Network Open.

«Результаты нашей работы свидетельствуют о том, что отжимания могут быть простым и бесплатным методом оценки риска сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) практически в любых условиях. Удивительно, но способность отжиматься больше связана с риском ССЗ, чем результаты субмаксимальных тестов на беговой дорожке», — утверждает один из авторов исследования Джастин Янг (Justin Yang).

Конечно, способность делать 40 отжиманий в первую очередь свидетельствует о высоком уровне физической подготовленности, особенно среди мужчин среднего возраста — именно такую группу изучали специалисты. Поэтому факт того, что физическая форма снижает риск возникновения сердечного приступа и развитие коронарной артерии, отнюдь не новость. Однако благодаря исследованию стало понятно, что с помощью простого и универсального теста, который дает даже более точную информацию, чем дорогостоящее оборудование и беговые дорожки, можно спрогнозировать проблемы со здоровьем.

Стоит уточнить, что полученные результаты нельзя отнести ко всем. В работе Яна участвовали 1104 мужчины, которые работают в пожарной службе. В начале исследования их средний возраст составлял 39,6 года — эти участники оставались под наблюдением в течение следующих десяти лет. За это время 37 человек из группы имели связанные с сердечно-сосудистыми заболеваниями последствия, такие как сердечная недостаточность, внезапная сердечная смерть или диагноз ишемической болезни сердца. Что интересно, из всех 37 человек все, кроме одного, не смогли выполнить более 40 отжиманий в ходе базового физического обследования в начале исследования. В целом ученые наблюдали более низкие риски сердечно-сосудистых заболеваний во всех группах с высокой способностью отжиматься, но способность сделать более 40 отжиманий (из 80, что считается нормативом) ставит человека в более здоровую группу по сравнению с теми, кто не смог столько отжаться.

По словам авторов статьи, участники, которым удалось выполнить более 40 отжиманий, имели на 96 процентов меньше случаев сердечно-сосудистых заболеваний по сравнению с теми, кто выполнил менее 10 отжиманий. Вместе с тем ученые признают, что мужчины-пожарные не могут выступать в качестве репрезентативной группы для других сегментов общества в целом, поэтому полученные результаты не обязательно будут такими же и у других.

Однако эти данные более чем интересные и заслуживают дальнейшего изучения, главным образом потому, что изучение способности отжиматься — относительно легкий клинический тест для медицинских работников. Тест на отжимание не требует специального оборудования, затрат, его можно провести практически в любой обстановке в течение двух минут, а точность в исследовании уже подтверждена.

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