Как запах болезни влияет на здоровых людей

Между запахом и здоровьем существует устойчивая связь. На самом базовом уровне запах человека может многое рассказать о его состоянии здоровья, даже если он сам и не осознает этого. Новое исследование позволило ученым узнать больше о том, что «запах болезни» может рассказать другим людям.

Заболевание и инфекция могут изменить запах, исходящий от тела человека. Этот механизм является важным инструментом, которым мы руководствуемся с целью самосохранения, хотя, как правило, этого не осознаем.

Если мы можем «почувствовать» что у незнакомца, который едет рядом с нами в автобусе, простуда, мы инстинктивно избегаем садиться рядом с ним.

Предыдущие исследования показали, что грызуны особенно искусны в «вынюхивании» болезни.

Это влияет на их социальное поведение и на то, с какими из своих сородичей они предпочитают взаимодействовать и когда. Кроме того, учитывая, что у животных лучше развито обоняние, чем у людей, некоторых животных исследователи попытались обучить идентифицировать отдельные человеческие болезни.

Так, например, ученые из Пенсильванского университета в Филадельфии пытались научить собак определять по запаху рак яичников.

Новое исследование, проведенное Центром исследований хеморецепции Монелла в Филадельфии, показало, что болезнь может влиять не только на запах тела инфицированного человека, но и на запах других людей, с которыми они делят жилое пространство.

«Воздействие запахов больных людей может спровоцировать у их социальных партнеров защитные реакции, которые минимизируют риск передачи инфекции», – отмечает автор исследования Стефани Джервази.

Результаты этого исследования, опубликованные в журнале Scientific Reports, могут изменить наше представление о том, как запах болезни может влиять на социальное взаимодействие.

Предыдущие эксперименты ученых центра Монелла на мышах, проведенные в сотрудничестве с коллегами из других учреждений, показали, что даже воспаление может изменить индивидуальный запах тела животного.

Эти незначительные изменения позволяют грызунам улавливать признаки возможной инфекции, и тем самым избегать заражения.

Итак, чтобы проверить, как эти изменения запаха влияют на здоровых особей, Джервази и ее команда вводили группе мышей липополисахарид, неинфекционный токсин, который, тем не менее, вызывает воспаление в организме. Исследователи селили грызунов, подвергшихся инъекции липополисахаридом, которые представляли собой модель источника инфекции, в одном боксе с множеством совершенно здоровых мышей.

Затем, они предоставляли «биосенсорным мышам», также известным как «мыши-ищейки», возможность различить запах, специфический для мочи мышей, подвергшихся инъекции и мочи здоровых мышей. Джервази и ее коллеги обнаружили, что «мыши-ищейки», по всей видимости, классифицируют мочу здоровых особей, живущих рядом с экспериментальными мышами, одинаково.

Другими словами, здоровые мыши, делившие помещение с «больными», начинали издавать те же запахи, что и последние.

Эти результаты подтвердились в ходе дальнейших экспериментов, когда здоровые мыши и мыши, подвергшиеся инъекции липополисахарида, помещались в боксы, разделенные перфорированной перегородкой, которая позволяла циркулировать запахам, но не давала возможность животным из разных групп касаться друг друга и взаимодействовать.

Этот второй эксперимент позволил прийти к выводу о том, что метод трансмиссии запаха не связан с физическим взаимодействием между мышами.

«Эта работа показывает не только то, что запахи подают сигнал о заболевании, но и то, что они могут оказывать сильное воздействие на особей, которые их обнаруживают, – отмечает старший соавтор исследования Гэри Бошамп. – Это замечательная передача информации посредством обоняния, которая особым образом изменяет физиологию и может играть роль в переносе болезней среди особей многих биологических видов».

Еще один старший соавтор исследования Брюс Кимболл отмечает, что новые результаты могут иметь более далеко идущие последствия.

«Это знание о том, что здоровые животные могут испускать запахи, связанные с болезнью, – говорит он, – может помочь нашим усилиям по использованию запахов для исследования механизма передачи патогенов в популяции животных».

Игорь Абрамов

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