Как выбрать надежного застройщика для покупки квартиры в рассрочку в Лен. области

Участие в долевом строительстве станет удачным вложением денежных средств. В результате удастся заметно сэкономить на приобретении квадратных метров. Но вот приобретение квартиры, которой мы сможем воспользоваться через определенное время, – в некотором роде рискованное мероприятие, так как застройщик может затянуть со сроками или заморозить стройку вовсе. Перед тем как стать дольщиком, сомнения одолевают всех. Причем обезопасить себя на 100% не получится, но при этом можно найти добросовестного застройщика, за счет чего получится снизить риски.

На что стоит обратить внимание

В том случае, когда требуется квартира в рассрочку в Лен. области или жилье в недостроенном новострое, то обращать внимание рекомендуется на возраст и известность компании. При этом при выборе стоит ориентироваться на определенные факты. Если застройщик работает уже не один год, то наверняка о нем можно найти информацию в интернете. При этом посещаем не только сайт самой компании, но и читаем отзывы, которые предоставлены на различных тематических форумах.

После того, как вы ознакомились с фирмой в сети и она подошла вам по всем параметрам, то отправляйтесь на уже построенный застройщиком объект. Не обязательно, чтобы в нем жили ваши знакомые, которые могут продемонстрировать помещения. Можно просто приехать прогуляться по детской площадке перед домом, поговорить с жильцами, которые смогут сказать о том, вовремя ли был сдан объект в эксплуатацию, аккуратно ли сделаны квартиры, нет ли проблем с коммуникациями. На основе полученной информации вы сможете сделать о застройщике определенные выводы.

Информация о репутации фирмы, которая получена таким путем, может быть подтверждена и опровергнута, ориентируясь на предыдущие объекты. Солидные компании с большим сроком работы завершают проекты в указанные сроки.

Понять, достаточно ли средств у застройщиков для строительства объекта можно, если посетить место проведения работ. В том случае, когда работа кипит, то значит все хорошо и компания спешит сдать дом вовремя, а вот если на стройплощадке практически никого нет и строительство приостановлено, то это должно насторожить будущих дольщиков.

Некоторые компании, имеющие большой опыт, часто входят в состав различных профессиональных объединений. Это будет говорить в пользу застройщиков, так как мошенников в данные организации не допускают.