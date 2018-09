Как отучить ум от привычки постоянно разговаривать

Обычно мы тратим на размышления намного больше времени, чем требуется — в пятьдесят, а то и в сто раз больше. Так по умолчанию создается фоновый стресс и возникает ощущение загруженности. Мы не можем больше наслаждаться обыденными действиями — например, процессом одевания или прогулки по парковке.

Ощущение настоящего момента пребывает в мыслях как нечто ценное, но при этом такое, что можно отложить на потом. Публикуем перевод статьи автора блога Raptitude о том, как направить внимание на объекты реального мира, а не на размышления о них.

Как успокоить ум. Личный опыт

Пару недель назад, в воскресенье, я отправился в гости к другу посмотреть вручение «Оскара». Я решил не разговаривать мысленно сам с собой на всем протяжении пути туда. В последнее время я часто провожу такие микроэксперименты, вводя себя в состояние полнейшего присутствия «здесь и сейчас» на очень короткие отрезки времени. Могу ли я, например, удерживать свой ум сфокусированным на том, что происходит во время мытья посуды? По завершении каждого упражнения я при желании возвращаюсь в нормальное для меня состояние отвлеченного ступора.

Я поставил перед собой задачу в течение тех 30 минут, что заняла поездка до дома моего друга (включая заход в магазин), удерживать свое внимание сфокусированным только на событиях из окружающей реальной жизни и не позволять себе вовлекаться в ментальные диалоги. То есть я решил на некоторое время отложить в сторону слова и понаблюдать за всем остальным.

Это сработало. Разговорчивая часть моего мозга практически замолкла, и я в 600-й раз понял, насколько мир прекрасен по существу и полон гармонии — когда мне удается сделать перерыв и не говорить или думать об этом постоянно.

В идеале, я бы всю жизнь провел в таком состоянии: когда ты просто наблюдаешь за ходом вещей, и ничто из того, что происходит, не имеет значения. Все само по себе очень красиво и любопытно, а если назревает неприятность, ты уже находишься в наилучшем состоянии ума для того, чтобы с ней справиться. Появляется специфическое ощущение того, что тебе не надо быть ни в каком другом месте — и ты осознаешь, насколько оно редко.

Самое выдающееся свойство этого состояния присутствия — покой, который распространяется на окружающий мир. Ты все еще можешь слышать шумы города и моторы машин, но самый громкий раздражитель затих — то есть привычные ментальные комментарии.

Я и раньше бывал в подобном состоянии, но оно всегда наставало более спонтанно. После же описанного недавнего опыта я осознал нечто вполне очевидное: чем больше практиковаться, тем чаще это будет случаться.

Я знаю, что многие экспериментируют с тем, что целенаправленно живут настоящим моментом. Вероятно, вы, как и я, отправлялись на духовные поиски самих себя, испытывали интенсивное присутствие «здесь и сейчас» и открыли невероятные преимущества этого состояния. Возможно, вы читали «Силу настоящего» или Wherever You Go There You Are, испытывали прозрение насчет того, какая огромная ценность заключена в данном конкретном моменте, и почувствовали, насколько после этого все изменяется.

Только это состояние почему-то не получается удержать. Ощущение настоящего момента пребывает в мыслях как нечто ценное, но при этом такое, что можно отложить на потом — так же, как откладывают намерение привести себя в форму или научиться играть на гитаре.

Описанный опыт удался потому, что я пошел на сознательное усилие прочувствовать момент и остаться в нем. То есть я условился не тратить силы на словесные вмешательства, скрытые или явные, пока на то не появится веская причина.

И это существенно сказалось на моем опыте. Так почему бы не условиться делать так постоянно?

Потому что слова защищают нас от тех частей реальности, которые нам не нравятся. Вы не обязаны эмоционально раскрываться навстречу объекту, который уже начали анализировать, давать ему определения или оценки. Чтобы убрать слова из конкретного момента, надо смириться с тем, что вы будете принимать все детали переживаемого опыта, не судя и не оценивая их. У большинства из нас не наработаны соответствующие навыки.

И мы поддаемся привычному ходу мысли: о том, как все должно бы быть в идеале, или как бы все было при другой политической партии у власти, или что надо было бы ответить тому парню, или как же так успел подорожать проезд на автобусе — за считанные секунды настоящее превращается в не более чем бледный фон для наших мыслей. Это плохая привычка, и мы практикуем ее постоянно.

Обычно мы тратим на размышления намного больше времени, чем требуется — в пятьдесят, а то и в сто раз больше. Так по умолчанию создается фоновый стресс и возникает ощущение загруженности. Мы не можем больше наслаждаться обыденными действиями — например, процессом одевания или прогулки по парковке.

Из таких мелочей складывается большая часть (99%+) жизни человека. Они могут быть весьма ощутимыми и приносить удовольствие, если разум перестанет постоянно говорить. Представьте, как жизнь становится в 90 раз приятнее! Мы упускаем это удовольствие, позволяя своему вниманию по умолчанию зависнуть на внутреннем диалоге.

Стресс приходит к нам не из внешнего мира — мир намного спокойнее, чем кажется. Это становится очевидным сразу же, как только перестать думать. Думающий мозг — это постоянно включенная бензопила, которая принимает любой объект за дерево. Только дайте ему повод увеличить обороты, и он пойдет крошить. Мозг предназначен для того, чтобы решать проблемы — поэтому он хочет, чтобы любой объект был проблемой.

В большинстве жизненных моментов нам не надо ничего делать — достаточно просто наблюдать. Нет необходимости ни анализировать, ни просчитывать — но разум все равно хочет этим заниматься. Думающий мозг — это инструмент, и мы должны научиться откладывать его при необходимости (то есть почти всегда). Мы окажемся в огромном выигрыше, если просто будем меньше думать, а для этого нужно отложить инструмент, который и без того слишком часто используется.

Полный перечень навыков для «жизни настоящим» был бы слишком длинным, чтобы уместиться в одну статью. Однако у нас есть весьма четкая отправная точка: путь к настоящему моменту начинается с внимания к конкретным, физическим деталям. Ваше тело, ваша одежда, воздух, фоновые звуки, поверхность, на которой вы стоите.

Физические объекты существуют только в настоящем. Сфокусируйте внимание на чем-то физическом — то есть на том, что в самом деле происходит.

Ум принимается тараторить, как только у него для этого появляется повод — а появляется он практически в любой момент, кроме следующих ситуаций:

а) Вы заняты чем-то, что требует внимания к физическим объектам. Именно поэтому людям нравится спорт с риском для жизни — он заставляет вернуться к реальности (а иначе вы умрете). По этой же причине мы смотрим кино: сидим неподвижно перед многометровым экраном, вся остальная обстановка тонет в темноте, ладно скомпонованная история завладевает нашим воображением, а динамики ревут во всю мощность.

б) Вы вырабатываете привычки возвращать свой ум к чему-то физическому, как только заметили, что он начал работать над чем-то отвлеченным. Работать он может только над мыслями, а все остальное является частью настоящего момента.

Ваш думающий мозг обладает волшебными способностями по отвлечению внимания от настоящего. Он может описывать круги вокруг вас. Но он не сумеет удержать вас от практики обращать свое внимание на то, на что вы действительно хотите его направить — то есть на объекты реального мира.

Обращать внимание на настоящий момент — это довольно простой навык, которому можно научиться, и который впоследствии станет рефлексом.

Легче всего не пытаться делать это постоянно, а выбрать для практики определенную часть ежедневной рутины. Ставьте перед собой реалистичные цели и прогрессируйте постепенно. Я, например, начинал с мытья посуды. Затем я добавил к краткому перечню видов деятельности ходьбу и надевание одежды — занимаясь этим, я фокусируюсь на настоящем моменте.

Если вдруг вы не понимаете, как это делается, просто сфокусируйте внимание на конкретной части тела. Как только заметите, что внимание снова переключилось на некие слова внутри вашей головы, верните его к телу.

Если вы никогда не читали «Силу настоящего», я ее от всей души рекомендую. Я уверен, что у большинства моих читателей эта книга уже есть. Те, кто ее уже читал — прочтите еще раз. За время, прошедшее с первого прочтения, вы наверняка выросли, и на сей раз воспримете книгу совершенно по-новому. Аудиоверсии труда Экхарта Толле, по-моему, даже еще лучше.

Основному навыку переключения внимания на что-либо найдется не меньше миллиона применений: умерить страстные желания, задавить в зародыше плохое настроение, предотвратить обиду, выполнить больше работы и так далее. Это самый легкий для усвоения навык из всех, которые вы когда-либо хотели приобрести.

