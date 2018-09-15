Как быстро привести себя с утра в порядок, если вы проспали

У всех из нас бывают с утра моменты, когда не услышал или проигнорировал будильник и проспал. Хорошо, если вы работаете дома и это не так критично. А что, если ваша работа связана с людьми и вы просто обязаны выглядеть хорошо? Расскажем, как быстро и эффективно привести себя в порядок с утра.

Проблема №1. Складки от подушки на лице

Особенно, если вы спите лицом в подушку. Да, красоты они вам явно не придают. Чтобы побыстрее от них избавиться, после умывания активно помассируйте лицо. Это увеличит приток крови. Пока вы делаете все остальные дела, они исчезнут. А чтобы в дальнейшем избежать таких проблем, смените хлопковую наволочку на шелковую. Это, кстати, поможет предотвратить появление морщин.

Проблема №2. Завтрак

Очевидно, что если вы проспали, то времени на плотный и неспешный завтрак с чашечкой кофе у вас точно нет. Но организм же все равно нуждается в подзарядке. Держите на такой случай орехи, лучше всего миндаль и арахис. В комплексе со стаканом воды они дадут вам достаточно энергии до следующего приема пищи. А вообще хорошей привычкой будет готовить завтрак с вечера. Например, сварить яйца или приготовить ленивую овсянку.

Проблема №3. Укладка

Времени на мытье головы точно нет. На такой случай эффективно всегда иметь под рукой сухой шампунь. Он освежит волосы и придаст им объем. Конечно, для распущенных волос этого может быть недостаточно, но хвост точно будет выглядеть приличнее.

Проблема №4. Темные круги и отечность под глазами

Свежести это явно не придает. Сразу после пробуждения бегом закиньте в морозилку две чайные ложки. Умойтесь холодной водой, а затем буквально на 30 секунд приложите ложки к глазам. Это поможет слегка уменьшить отек. Затем одним движением нанесите консилер. Вот, вы уже значительно лучше выглядите. А вообще, старайтесь избегать большого количества жидкости на ночь и соленых продуктов после 18.00.

А как вы приводите себя в порядок, если опаздываете? Расскажите в комментариях!

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