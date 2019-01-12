Как быстро очистить картофель в мундире

Трудно представить себе семью, где бы не «почитали» картофель. Его приравнивают по сытности к хлебу и готовят в самом разном виде. Но когда-то на Руси упорно сопротивлялись разведению новинки, что подтверждается «картофельными бунтами». Завезенный Петром I овощ, вошел в массовое использование только в середине XIX века.

Один из наиболее распространенных видов приготовления картофеля — в мундире. Существует множество легенд, почему его называют именно «в мундире». Наиболее реалистичной можно признать версию о том, что такое название блюдо получил благодаря Суворовским военным походам. Запеченная в кожуре картофелина напоминала солдатам их собственный внешний вид.

Но сегодня мы поговорим об отварном картофеле в мундире и способе его быстрой очистки. Можно, конечно, кушать его прямо с кожурой, по мнению диетологов, так полезнее.

Но ведь часто приходится, отварив корнеплод, очищать его от кожуры. Австралийские блогеры на сайте Popsugar Australia поделились замечательным лайфхаком, как сделать этот процесс быстрее и проще.

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