Женские сапоги : тренды сезона осень-зима

Для того чтобы выглядеть стильно и привлекательно в любое время года, рекомендуем отдавать предпочтение классическим сочетаниям. В зимние холода как никогда актуален базовый гардероб. Согласитесь, объемный кремовый свитер и джинсы скинни всегда беспроигрышное сочетание. Расставить акценты в образе можно с помощью правильно подобранных аксессуаров и обуви. Именно о выборе женских сапог хотелось бы поговорить подробнее.

Сапоги-казаки

Невероятно удобная колодка, скошенный каблук и заостренный аккуратный носок — вот отличительные черты этой обуви. Самый актуальный тренд сезона осень-зима! В этом месяце снижена цена на женские сапоги в Киеве, ищите горячие предложения в интернет-магазине pratik.com.ua. Сапоги-казаки отлично сочетаются с любыми вещами в стиле кэжуал. Только представьте: потертые джинсы, белая рубашка размера оверсайз и ковбойские сапоги. Очень колоритно! Дополните образ винтажными крупными украшениями из бабушкиного сундука и поясной сумкой в стиле Gucci.

Combat boots

Довольно грубая обувь, напоминающая армейские берцы. Так с чем же ее носить? Вы удивитесь, но Combat boots лучше всего сочетаются с летними шифоновыми платьями. Эта обувь невероятно удобная и комфортная, за что ее быстро полюбили модницы во всем мире. Отличный вариант для повседневной носки.

Сапоги-чулки

Этот тренд то стихает, то разгорается с новой силой, но так или иначе всегда присутствует на модных показах. Сапоги-чулки возвращаются на подиумы и в этом сезоне! Дизайнеры рекомендуют носить их с почти прозрачными черными колготками, тогда нога будет смотреться стройнее. Сапоги-чулки могут быть кожаными, замшевыми или тканевыми, здесь все зависит от вашего желания и деталей готового образа. В магазине Pratik большой выбор трендовой обуви по самым доступным ценам.

Подведем итоги. В моду входит практичность, на смену сапогам на шпильке пришли устойчивые колодки и широкие каблуки. Грубая тяжелая обувь в сочетании с летящими фактурами подчеркивает хрупкость фигуры, визуально делает ногу изящнее и тоньше. А что насчет материалов? При выборе обуви старайтесь отдавать предпочтение натуральным материалам, таким как:

кожа

нубук

замша

Обратите внимание на животный принт, он довольно часто мелькал на показах дизайнеров в этом году. Ориентируйтесь на модные тренды, но не следуйте им бездумно. Вы должны комфортно чувствовать себя в своем теле, в своей одежде и обуви.