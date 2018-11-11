Женщины, ведущие нездоровый образ жизни, больше рискуют стать жертвой сердечного приступа, чем мужчины с аналогичными привычками

По данным Британского фонда сердца, в Великобритании около семи миллионов человек живут с какой-либо формой сердечно-сосудистых нарушений, из них ежедневно умирает около 420 человек.

Ежегодно более 200 тысяч посещений больниц происходят про причине сердечных приступов, что соответствует одному посещению каждые три минуты.

Мужчины в Британии в настоящее время подвергаются примерно в три раза большему риску сердечных приступов, известных как инфаркт миокарда, по сравнению с женщинами, потому что в целом мужчины ведут менее здоровый образ жизни.

Тем не менее, новый анализ медицинских данных почти полумиллиона людей среднего возраста показал, что курение, высокое кровяное давление и диабет давали более высокий шанс сердечного приступа у женщин по сравнению с мужчинами того же возраста.

Исследователи из Оксфордского университета заявили, что женщины могут быть более склонными к сердечным приступам, если они курят, имеют повышенное кровяное давление или диабет, потому что женский организм иначе аккумулирует и хранит жир.

Исследование охватило 471 тысячу 998 человек в возрасте от 40 до 69 лет, данные которых были занесены в британскую базу данных Biobank.

У всех обследуемых сначала не было каких-либо сердечно-сосудистых заболеваний.

Команда учёных обнаружила, что курение увеличивало риск сердечного приступа у женщин на 55 процентов больше, чем у мужчин.

Высокое кровяное давление повышало риск сердечного приступа у женщин на дополнительные 83 процента по отношению к мужчинам, а при диабете относительный риск был повышен на 47 процентов.

Доктор Элизабет Миллетт, возглавлявшая данное исследование, заявила: «Сердечно-сосудистые заболевания являются крупнейшим убийцей женщин, но многие дамы этого не осознают, потому что сосредоточены главным образом на раке молочной железы».

«Женщины должны, по крайней мере, получать одинаковый доступ к основным методам лечения диабета и гипертонии, а также к ресурсам, помогающим сбросить вес и отказаться от курения, наряду с мужчинами».

Авторы считают, что их исследование является первым, которое анализирует как абсолютные, так и относительные различия в риске сердечных приступов между полами по целому ряду факторов риска у населения в целом. Однако, они предположили, что различие в показателях может быть частично объяснено разницей в строении тела.

Различия в распределении жира оказывают различное влияние на метаболическую систему и могут объяснить некоторые различия в поведении, наблюдаемые при диабете.

Результаты исследования были опубликованы в издании British Medical Journal.

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