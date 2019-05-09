Интересные факты о запахах

Человека окружает множество разнообразных ароматов: приятных и не очень, полезных и не совсем. Нравится ли вам запах, исходящий от копировального аппарата? А знаете ли вы, что женщин, обожающих лаванду, стоит остерегаться? Нет? Тогда читайте об этом ниже.

Озон

Человек, простоявший рядом с копировальным аппаратом всего полминуты, может не ходить в лес или поле после того, как пройдет дождь, лет 80. Причина проста – количество озона, выделяемого техникой, почти в миллиард раз больше того, что дает природа. Но полезного в этом нет, ведь озон является сильнейшим окислителем, ускоряющим все процессы, происходящие в организме человека. К сожалению, главным из них является старение.

Лаванда

Дам, тяготеющих к лавандовым букетикам, стоит остерегаться. Любовь к аромату этого растения говорит не о пристрастии к цветам. Скорее всего, женщина пребывает в депрессивном состоянии, справиться с которым способен лишь мощный антидепрессант, которым и является лаванда.

Апельсин

Аромат апельсина обладает согревающими свойствами и способствует раскрепощению. Его действие можно сравнить с тем, как алкоголь влияет на организм. Но объяснить гостям причину, по которой на столе вместо бокала вина лежит апельсиновая корка, будет не просто.

Шоколад

Девушкам, желающим стать стройнее, полезны шоколадные обертки. Шоколадку, естественно, захочется съесть, а вот фантик не съедобен, но зато приятно пахнет. А запах шоколада стимулирует выработку гормона радости – эндорфина. Он борется со стрессом, действует как обезболивающее и усиливает сексуальное желание.

Чай и лимон

Пить чай с лимоном нужно на рабочем месте, а не там, где хотелось бы начальнику. Если вас попытаются отправить на кухню, приведите к примеру исследования, проведенные японскими учеными. Им удалось доказать, что лимонный аромат уменьшает количество ошибок, допущенных во время работы за компьютером, на 54%.

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