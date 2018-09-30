Инсульт: Признаки, которые важно знать

При инсульте наступает состояние, характеризующееся неврологической симптоматикой. Иными словами, внезапно мозговое кровообращение резко нарушается. В списке причин смертности инсульт следует сразу за сердечно-сосудистыми заболеваниями и болезнями, связанными с онкологией, и в 70% случаях поражает людей пенсионного и предпенсионного возраста.

Единственная причина инсульта — проблема, возникшая с кровообращением и приводящая к повреждению сосудов мозга вследствие, к примеру, тромбоза. Врожденные пороки сердца, травмы и аневризмы являются факторами, которые нельзя сбрасывать со счетов на этапе определения этиологии инсульта.

Причины и условия возникновения инсульта

Риск развития данного заболевания повышается в связи со следующими обстоятельствами:

Возраст. С течением времени состояние стенок сосудов претерпевает изменения к худшему. Помимо этого, в зрелом возрасте обостряются проявления хронических заболеваний, что также не может положительно влиять на кровоток в мозгу;

С течением времени состояние стенок сосудов претерпевает изменения к худшему. Помимо этого, в зрелом возрасте обостряются проявления хронических заболеваний, что также не может положительно влиять на кровоток в мозгу; Употребление лекарственных средств. Долговременное применение определенных групп медикаментозных препаратов дает все предпосылки для возникновения заболеваний сердца. Интересно, что принимая оральные контрацептивы, в которых находятся эстрогены, человек также может спровоцировать инсульт;

Долговременное применение определенных групп медикаментозных препаратов дает все предпосылки для возникновения заболеваний сердца. Интересно, что принимая оральные контрацептивы, в которых находятся эстрогены, человек также может спровоцировать инсульт; Вредные привычки. При курении и частом употреблении алкоголя риск развития инсульта повышается в разы. При сочетании этих двух привычек вероятность нарушения кровообращения взлетает до небес.

Следует соблюдать предосторожности при артериальной гипертензии, сахарном диабете и стенозе сонных артерий. В зону риска попадают также будущие матери, страдающие гипертонией.

Классификация и типы инсульта

Медики сталкиваются с несколькими типами инсульта, из которых самым распространенным является ишемический (инфаркт мозга). При ишемическом инсульте нарушается кровообращение на каком-либо участке мозга.

Намного более редки инсульты таких типов:

Геморрагический. В этом случае определенная часть мозга пропитывается кровью, в результате чего образуется внутримозговая гематома;

В этом случае определенная часть мозга пропитывается кровью, в результате чего образуется внутримозговая гематома; Субарахноидальное кровоизлияние. Характеризуется разрывамимозговой оболочки;

Характеризуется разрывамимозговой оболочки; Обширный инсульт. Этот термин является собирательным и подразумевает массивный тяжелый инсульт, при котором ярко выражены общемозговые симптомы;

Этот термин является собирательным и подразумевает массивный тяжелый инсульт, при котором ярко выражены общемозговые симптомы; Спинальный инсульт. Связан с острым нарушением кровообращения спинного мозга. Причиной его возникновения называют геморрагический и ишемический инсульты.

Лакунарный инсульт является подвидом ишемического и затрагивает малые перфоратные артерии, которые ограниченно поражаются. Название данному типу инсульта дано в связи с тем, что на пораженном участке образуются лакуны с жидким содержимым. Статистика свидетельствует, что лакунарный инсульт поражает людей от 48 до 75 лет.

Симптоматика инсульта: проявления заболевания

Скорую помощь необходимо вызвать, если присутствует одновременно целый ряд симптомов. Больные отмечают резкую и внезапную слабость, сильную потерю зрения, нарушенное равновесие, которое меняет походку. Речь становится смазанной, появляется головная боль, к которой иногда присоединяется головокружение.

По большому счету все симптомы делятся на два вида:

К первому относятся те, что говорят о мозговом поражении. Сюда входят головокружение и спутанное сознание — оглушенное либо, напротив, возбужденное.

те, что говорят о мозговом поражении. Сюда входят головокружение и спутанное сознание — оглушенное либо, напротив, возбужденное. Второй вид симптомов — очаговые: утрата зрения, измененное состояние зрачка, плохая координация движений и параличи конечностей.

Знания о симптоматике имеют первостепенное значение ввиду того, что на благополучный исход следует надеяться лишь тогда, когда лечение начато сразу. Три-шесть часов — это максимальный срок, по истечении которого произошедшая катастрофа уже мало поддается корректировке.

Показатели ишемического и геморрагического инсультов обнаруживает проведение диагностических мероприятий: ЭЭГ, МРТ и КТ. Главный признак геморрагического типа инсульта — это мозговое кровоизлияние. Ишемический инсульт характеризует наличие некротических участков.

Что предпринять при инсульте

Человек, который столкнулся с перечисленными выше симптомами инсульта, должен безотлагательно вызвать медицинских работников.

Диагностика инсульта

Посредством компьютерной томографии открывается возможность дифференцировать тип инсульта: КТ позволяет определить сроки мозгового кровоизлияния и выявить тип заболевания. При помощи магнитно-резонансной томографии можно определить пораженные участки мозга.

Только при применении МРТ определяют ишемические участки и оценивают, насколько далеко успело распространиться ишемическое поражение. Более того, врачу становится сразу наглядно виден тип инсульта, чего при других видах исследования достичь не так легко. В ходе процедуры определяют нахождение и масштабы пораженного участка.

МРТ имеет еще одно преимущество: используя его, медики исключают болезни со схожей симптоматикой. Ультразвуковое исследование рекомендовано при имевшем место ишемическом инсульте. При определенных обстоятельствах медики находят уместным пользоваться холтеровскиммониторированием, эхокардиографией и церебральной ангиографией.

Как лечится инсульт

В первую очередь необходимо принять все меры к восстановлению функционала сердечно-сосудистой системы. Следует с тщанием позаботиться о внешнем дыхании и устранении вреда, которое нанесло заболевание мозгу, то есть ликвидировать отеки. Помимо этого, нужно применить методики, ведущие к профилактике и лечению осложнений.

После инсульта ишемического типа используют такие средства, как ноотропы и пикамилон. Антиагреганты и антикоагулянты активно участвуют в нормализации кровотока. Если врачи сочтут необходимым, будет проведено хирургическое вмешательство.

Для нормализации мозговой деятельности применяются витаминные средства, антиоксиданты и медикаменты, главной задачей которых будет улучшить энергетический и тканевой метаболизм. Геморрагический инсульт чаще всего требует леченияпри помощи операции, однако иногда обходятся назначением ангиопротекторов и вазоактивных препаратов.

Осложнения после инсульта

Вследствие инсульта любого типа может возникнуть паралич или парезы мышц в определенных частях тела. Нередко ослабляется память и интеллект, наступает кома. В тяжелых случаях возможен летальный исход.

Профилактика

Люди, находящиеся в группе риска, обязаны регулярно следить за своим кровяным давлением. Лица, имеющие артериальную гипертензию, должны быть особо внимательны к соблюдению всех рекомендаций лечащих врачей: своевременно принимать назначенные специалистами медикаменты, не забывать о занятиях спортом и правильном питании.

Риск возникновения инсульта значительно снизится при отказе от табака и контроле уровня сахара.

Источник