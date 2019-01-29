Индийцы давно пьют молоко с куркумой. Вот 22 причины делать так же

Несомненная польза для здоровья.

Золотое молоко — это индийский напиток, завоевавший популярность в западных культурах, пишет HEALTH CAPSULES. Ключевым ингредиентом в золотом молоке является куркума — желтая специя, которая придает карри желтый цвет.

Куркума обладает природными антибиотическими и антиоксидантными свойствами, а молоко является богатым источником кальция. Антиоксиданты — это соединения, которые борются с повреждениями клеток, защищая тело от окислительного стресса.

Включение этих двух натуральных ингредиентов в ваш ежедневный рацион может предотвратить заболевания и инфекции. Это эффективное средство для борьбы с опасными токсинами и вредными микроорганизмами.

Вот почему надо пить золотое молоко каждый день:

1. Респираторные заболевания.

Куркума является противомикробным средством и борется с бактериальными инфекциями и вирусными инфекциями. Она полезна при лечении заболеваний, связанных с дыхательной системой, так как специя нагревает ваше тело и обеспечивает быстрое освобождение от скопления мокрот в легких и пазухах носа. Это также эффективное средство от астмы и бронхита.

2. Рак.

Молоко, приготовленное с добавлением сырой куркумы, предотвращает и останавливает рост рака молочной железы, кожи, легких, простаты и толстой кишки, поскольку обладает противовоспалительными свойствами. Напиток предотвращает повреждение ДНК раковыми клетками и уменьшает побочные эффекты химиотерапии.

3. Противовоспалительное средство.

Золотое молоко является отличным противовоспалительным и может защитить от артрита и язвы желудка. Оно также известно как «натуральный аспирин» в аюрведической медицине и может вылечить головную боль, отек и боль.

4. Ангина и кашель.

Молоко с куркумой считается лучшим средством от простуды и кашля благодаря своим противовирусным и антибактериальным свойствам. Средство дает мгновенное облегчение при ангине, кашле и простуде. На самом деле, вы можете победить простуду, если регулярно будете употреблять куркуму.

5. Артрит.

Куркума используется для лечения артрита и отеков, вызванных ревматоидным артритом. Она также помогает сделать суставы и мышцы гибкими, уменьшая скованность и боль.

6. Боль.

Золотое молоко обеспечивает облегчение при болях в суставах и позвоночнике. Изучение 45 человек с ревматоидным артритом показало, что 500 граммов куркумина ежедневно уменьшают боль в суставах более чем на 50%, в сочетании с другими противовоспалительными препаратами.

7. Антиоксидантное воздействие.

Горячее молоко с куркумой является отличным источником антиоксидантов, которые борются со свободными радикалами, и может вылечить много болезней.

8. Очищение крови.

Молоко с куркумой считается отличным очистителем крови в аюрведической традиции. Это может оживить и повысить кровообращение в организме. Это также разбавитель крови, который очищает лимфатическую систему и кровеносные сосуды от всех загрязнений.

9. Детокс печени.

Куркума — это натуральный детоксификатор печени и очиститель крови, который повышает функцию печени. Она поддерживает печень и очищает лимфатическую систему.

10. Укрепление здоровья костей.

Куркума является отличным источником кальция, который необходим для поддержания здоровья и крепости костей. Куркума снижает риск потери костной массы и остеопороза.

11. Улучшение пищеварения.

Это мощный антисептик, который способствует здоровью кишечника и лечит язву желудка и колит. Напиток помогает улучшить пищеварение и предотвращает язвы, диарею и расстройство желудка.

12. Облегчение менструальных болей.

Молоко с куркумой творит чудеса, поскольку это спазмолитическое средство, которое облегчает менструальные спазмы и боль. Беременные женщины должны пить золотую куркуму для облегчения родов, послеродового восстановления, улучшения лактации и более быстрого сокращения матки.

13. Убирает сыпь и покраснение кожи.

Клеопатра купалась бы в молоке с куркумой для смягчения кожи. Напиток сделает кожу сияющей и здоровой. Опустите ватный тампон в молоко с куркумой и нанесите на пораженный участок на 15 минут, если на коже есть покраснения и пятна.

14. Похудение.

Молоко с куркумой помогает в расщеплении пищевых жиров.

15. Экзема.

Выпивайте стакан золотого молока каждый день для лечения экземы.

16. Бессонница.

В золотом молоке содержится аминокислота триптофан, которая способствует спокойному и крепкому сну.

17. Омоложение.

Регулярное употребление куркумы может придать сияние вашей коже. Все благодаря тому, что антиоксидантные свойства куркумы борются со свободными радикалами, которые, как известно, повреждают нашу кожу, приводя к потере ею блеска и эластичности.

18. Профилактика болезни Альцгеймера.

Хорошие новости для всех, у кого развивается болезнь Альцгеймера! Стакан горячего молока с куркумой, если принимать его ежедневно, может помочь улучшить ваше состояние, замедляя развитие болезни.

19. Укрепление сосудов.

Куркумин может улучшить функцию слизистой оболочки кровеносных сосудов, известной как эндотелиальная функция. Правильная функция эндотелия важна для здорового сердца.

20. Лечение аутоимунных заболеваний.

Иногда по неизвестным и необъяснимым причинам наша иммунная система ополчается против наших собственных клеток и тканей, что приводит к аутоиммунным нарушениям, таким как склеродермия, ревматоидный артрит и псориаз. Наличие стакана теплого молока с куркумой — хороший способ сохранить эти состояния под контролем.

21. Улучшение памяти и функции мозга.

Исследования показывают, что куркумин может повышать уровень нейротрофического фактора, происходящего из мозга (BDNF). BDNF — это соединение, которое помогает вашему мозгу формировать новые связи и способствует росту клеток мозга.

22. Укрепление репродуктивного здоровья.

Как мягкий фитоэстроген, куркума может способствовать укреплению репродуктивного здоровья женщин. Она особенно рекомендуется женщинам, которые не могут забеременеть из-за гормонального дисбаланса.

Как приготовить золотое молоко:

Вам потребуется:

один стакан молока;

50 мл чистой воды (желательно фильтрованной);

одна чайная ложка куркумы;

одна чайная ложка кокосового масла;

одна чайная ложка меда.

Способ приготовления:

Сначала нужно сделать пасту из куркумы. Для этого доведите воду до кипения, хорошо размешайте в ней куркуму и варите смесь в течение пяти или семи минут. Далее подогрейте молоко (желательно использовать не очень жирное), но не доводите его до кипения. Растворите в молоке готовую пасту из куркумы.

Добавьте в напиток кокосовое масло и натуральный мед. Все тщательным образом перемешайте и выпейте.

Полезные советы.

Есть несколько побочных эффектов и факторов риска, связанных с куркумой, которые при игнорировании могут вызвать серьезные проблемы. Проверьтесь на аллергию, прежде чем употреблять куркуму. Те, кто сообщает об аллергических реакциях, жалуются на легкие зудящие высыпания, обычно на шее или лице.

Не переусердствуйте с этим золотым напитком. Передозировка может вызвать изжогу, расстройство желудка, диарею, тошноту, проблемы с печенью, внутреннее кровотечение, гиперактивные сокращения желчного пузыря, низкое кровяное давление, алопецию и нарушения менструального цикла.

Беременным женщинам следует избегать употребления слишком большого количества куркумы, так как это может вызвать сокращение стенок матки.

Куркума не сочетается с определенными лекарствами, поэтому те, кто принимает антикоагулянты, такие как аспирин, должны полностью избегать ее. Она также может взаимодействовать с нестероидными противовоспалительными препаратами (НПВП). Проконсультируйтесь с врачом, прежде чем начать употреблять куркуму.

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