Это классическая логическая задача, которая не требует особой математической подготовки – только логическое мышление и немного практической смекалки.

Головоломка с песочными часами – это классическая логическая задача, которая не требует особой математической подготовки – только логическое мышление и немного практической смекалки. Она описана в книге Реймонда Эпстайна и Бенджамина Ковлера: «Fundrum My Conundrum». Попробуйте решить задачку самостоятельно – возможно, после этого вы себя еще больше зауважаете. Ну, а если не получится, внизу, как всегда, можно прочесть ответ.

Итак, читаем условие. Имеется двое песочных часов. Первые рассчитаны на семь минут, а вторые – на четыре. Необходимо с помощью этих двух приборов точно измерить временной промежуток в девять минут, не используя никаких посторонних предметов. Сразу оговоримся: не сомневайтесь, это возможно, так что ваши умственные усилия будут не напрасны.

Ответ вы найдёте под картинкой.

А теперь проверьте себя, прочитав правильное решение.

Для начала следует одновременно начать отсчет времени на обоих часах. Когда весь песок в четырехминутных часах закончится, нужно перевернуть их, чтобы запустить отсчет времени снова. Когда закончится песок в семиминутных часах, их тоже следует перевернуть и начать отсчет времени. Ровно через одну минуту, когда в четырехминутных часах песок закончится во второй раз, то есть от начала отсчета пройдет 8 минут, необходимо еще раз перевернуть семиминутные песочные часы. В этот момент в верхней части семиминутных часов будет песка ровно на одну минуту (8 = 7+1). Таким образом, в тот момент, когда песок снова окажется внизу, пройдет еще одна минута. Итого, 8+1 = 9.

Игорь Абрамов

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