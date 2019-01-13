Есть ли различия в знаках препинания разных языков

Считается, что современные общепринятые знаки препинания получили свое распространение после появления книгопечатания. Это период XV-XVI веков, когда книги стали набирать популярность по всему свету, закрепляя сложившуюся в Европе систему пунктуации.

Первое появление

Автором первого пунктуационного знака принято считать Аристотеля. Он начал ставить в начале строки «параграфос» — горизонтальную линию «в нижнем регистре». Так выделялась новая мысль текста. Количество знаков препинания увеличилось со II века до нашей эры. Когда вел свою деятельность Аристофан Александрийский, признанный древнегреческий поэт и грамматик. Он предложил делить текст с помощью постановки в конце законченной мысли точки, называемой «коммой». Средние отрывки отделялись точкой, располагаемой посередине, — «колоном», более длинные — точкой вверху, «перидосом».

Мастер-печатник из Венеции Альд Мануций дополнительно ввел «точку с запятой» и «двоеточие». Таким образом, постепенно сложилась определенная система знаков препинания, существующая до сих пор.

Отличия знаков препинания в разных странах

Однако, между знаками пунктуации языков разных стран есть отличия. Так, например, в Испании восклицательный и вопросительный знаки ставятся в конце и в начале предложения, но последние пишутся в перевернутом виде: «¡» и «¿». Как уверяют испанцы, так сразу понятно, с какой интонацией читать предложение.

В китайском языке отсутствуют пробелы: каждый иероглиф итак представляет собой целое слово или даже фразу. К слову, с приходом европейской культуры на восток, у многих народов появились проблемы с написанием. Пришлось перестраивать письмо с вертикального на горизонтальное расположение. Помимо сохранения общепринятых знаков ((!), (?), (:), (;)) появилось и несколько новых специфических.

Армянский язык тоже имеет отличия. Конец предложения обозначается «верчакетом», то есть «конечной точкой» и напоминает наше двоеточие (:). Существует и разница в изображении и месте постановки вопросительных и восклицательных знаков.

Кавычки

Что касается кавычек, то они есть во всех языках, но изображения их отличаются. Например, в русском присутствуют как елочки («»), так и лапки („“). Первые пришли из французского языка, вторые позаимствованы в немецком. Англичане используют одинарные и двойные кавычки. Последние – (“”) – отражают цитируемый материал, все остальные случаи оформляются вот так: (‘’). В китайском языке существуют и привычные нам кавычки, которые нужны китайцам для выделения названия книг и фильмов, во всех остальных вариантах применяются «уголки» – (「」).

Современный мир внес разнообразие в систему символов, используемых при написании. К таким нововведениям относятся смайлики — значки, отражающие эмоции. Есть вероятность, что в будущем они станут неотъемлемой частью грамматики.

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