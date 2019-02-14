Coca-Cola выпустила первый новый вкус с 2007 года

Компания Coca-Cola объявила о выпуске газировки с новым ароматов — впервые за последние 12 лет. Новый напиток будет иметь вкус апельсиновой ванили, говорят представители бренда.

Новый напиток будет продаваться в двух версиях — обычной и без сахара. Газировка поступит в магазины с 25 февраля. Эти безалкогольные напитки появятся в банках по 12 унций и бутылках по 20 унций, а с марта по май их можно приобрести в банках меньшего размера.

«Мы хотели вернуть положительные воспоминания о беззаботных летних днях. Поэтому мы выбрали сочетание апельсина и ванили», — заявила директор бренда Кейт Карпентер (Kate Carpenter).

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