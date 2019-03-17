Установлено, что наручные часы Apple Watch опознают сердечную аритмию

Наручные часы Apple Watch, как показало исследование, способны распознавать аритмию в работе сердца человека. Владелец часов получает предупреждение о необходимости проведения комплексного обследования сердца. Как сообщает Reuters, мониторинг, проведённый компанией Apple, показал, что потребительские товары потенциально могут помогать в диагностике состояния организма.

Исследователи надеются, что технологии, применённый в часах Apple Watch, помогут заблаговременно обнаруживать фибрилляцию предсердий – наиболее распространённую форму аритмии. Риск инфаркта у пациентов с такой формой аритмии, если они не обращаются к врачам, в пять раз превышает риски, которым подвержены остальные люди.

Согласие на участие в мониторинге дали более 400 тысяч пользователей часов Apple Watch. Обнародование результатов состоялось в субботу в Американском колледже кардиологии в Новом Орлеане. Две тысячи участников эксперимента, или полпроцента от их общего числа, получили от своих наручных часов уведомления о нарушении пульса. Эти люди были направлены к медикам для проведения электрокардиографии с целью подтвердить или опровергнуть показания датчиков в часах Apple Watch. У одной трети участников, часы которых зарегистрировали нерегулярный пульс, при кардиографии (ЭКГ) подтвердилась фибрилляция предсердий (в русском языке употребляется также термин «мерцательная аритмия»). У 84 процентов участников исследования, получивших уведомления об аритмии, врачи установили, что эти пациенты действительно пережили случаи проявления мерцательной аритмии.

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