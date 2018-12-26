Антропологи смогут определять пол древних людей по зубам

Ученые из Калифорнийского университета в Дэвисе разработали способ определения пола скелетных останков на основе аминокислотных последовательностей в белках зубной эмали. С его помощью археологи и антропологи, исследующие древние захоронения, смогут выяснить, мужчина или женщина в них погребен, даже если кости сохранились лишь частично.

Ранее в случае отсутствия тазовых костей, по которым обычно устанавливают пол, помочь могло лишь исследование древней ДНК, но ее не всегда удавалось выделить. Теперь достаточно белков из зубной эмали, самой плотной, а значит и самой хорошо сохраняющейся ткани организма. При исследовании образец зубной эмали растворяют в кислоте, нагревают, измельчают, обрабатывают ферментом и исследуют на масс-спектрографе. Один из авторов работы Глендон Паркер (Glendon Parker) объясняет, что метод возможен благодаря тому, что синтез одного из специфических для зубной эмали белков определяется геномом, специфичным для пола.

При испытании нового метода ученые взяли образцы зубов возрастом 7000 лет. Выделенные аминокислотные последовательности оказались достаточными для различения мужчин и женщин.

Профессор Йерлмер Эркенс (Jelmer Eerkens) говорит, что половая принадлежность останков очень важна для реконструкции социального устройства древних обществ. Пол оказывается важным фактором, определяющим идентичность. По словам ученых, новый метод, например, в сочетании с анализом стабильных изотопов в костях, соотношение которых зависит от рациона, позволит узнавать, одинаковую ли пищу получали в данном древнем обществе девочки и мальчики.

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