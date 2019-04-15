Американские исследователи рассказали о эффекте отдыха между изучением новой информации

Эксперты рассказали о том, почему перерывы между учебой помогают лучше запомнить изученный материал. Это связано в первую очередь с тем, что во время отдыха непосредственно после интенсивной работы мозг лучше запоминает полученную информацию.

Американский исследователь, доктор Леонардо Коэн рассказал, что такой метод является эффективным и для тех людей, которые проходят реабилитационный период по восстановлению памяти после инсульта или каких-либо других заболеваний неврологического характера. Такой способ является полным противоречием привычному для многих понятия о том, что для изучения чего-то нового необходимо «учиться, учиться и еще раз учиться, не отвлекаясь».

Марлен Бёнструп, которая является руководителем исследования, отметила, что для успешного усвоения новой информации не обязательно устраивать длительные перерывы. Достаточно и небольшого отдыха между занятиями.

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