45 медицинских мифов, в которые до сих пор верит 93% людей

И ведь совершенно зря!

Российская медицинская журналистка Дарья Саркисян недавно издала популярную книгу «Обои-убийцы, ядовитая вода и стул-обольститель. Как выжить в собственной квартире».

В ней Саркисян попыталась разобраться в наших ежедневных действиях с точки зрения доказательной медицины: какие из них идут нам на пользу, какие — категорически нет, а какие вообще бессмысленны.

Мы выбрали оттуда 45 любопытных фактов, опровергающих распространённые медицинские мифы:

1. Аборт не повышает риск развития бесплодия у женщины, если он сделан в легальной клинике в развитой стране.

2. Антибактериальное мыло может представлять опасность, из-за чего его запретили в США.

3. Антидепрессанты не вызывают зависимости.

4. Даже если начать тренировки в 85 лет, это всё равно принесёт пользу здоровью и продлит жизнь.

5. Домашнее кварцевание абсолютно бессмысленно.

6. Если есть огурцы с селёдкой и запивать их молоком, ничего не случится.

7. Если зуб мудрости полностью вылез, не болит и не воспаляется, то удалять его нет причин. Тем более что сама процедура может привести к осложнениям.

8. Если у вас нет депрессии, антидепрессанты не улучшат ваше настроение.

9. Если у человека начался эпилептический припадок, не надо засовывать ему что-то в рот, «чтобы не запал язык». Язык и так не западёт, а вот зубы повредите.

10. Людям моложе 65 лет нет никаких причин делать электрокардиограмму в отсутствие симптомов. Вреда от каких-то безобидных находок и дальнейших исследований будет больше, чем пользы.

11. Манту можно мочить сколько угодно!

12. Менять стиральный порошок из-за появления ребёнка незачем. Разве что у него на коже возникло раздражение, но это бывает нечасто.

13. Мясо и яйца нельзя мыть перед приготовлением: бактерии и без того умрут от высокой температуры, а так только разлетятся вокруг.

14. Научиться меньше спать невозможно.

15. Не существует гипоаллергенных пород собак и кошек.

16. Не существует продуктов и безрецептурных препаратов, которые бы заметно повышали иммунитет.

17. Небольшой порез или царапину достаточно промыть водой. Йод и прочие антисептики не нужны — они лишь продлят заживание.

18. Нет никаких доказательств того, что электронные сигареты и системы нагревания табака помогают бросить курить или что они безопаснее обычных сигарет.

19. Нет ничего полезного в том, чтобы пропотеть. Особенно если при этом человек недостаточно пьёт.

20. Обычно люди наносят в 2–4 раза меньше солнцезащитного средства, чем нужно. На всё тело требуется около одной рюмки для эффективной защиты.

21. От работы за компьютером зрение НЕ портится.

22. Перелом полового члена — не миф. Он наступает, когда эрегированный пенис с усилием упирается во что-то твёрдое. Член раздувается и покрывается гематомой, из-за чего этот признак называют «симптомом баклажана».

23. Переохлаждение и ОРВИ никак не связаны. А ещё невозможно «застудить спину» (то есть теоретически можно, но практически нереально).

24. Поливитамины имеет смысл принимать только по назначению врача. Они полезны только при некоторых заболеваниях и состояниях, в остальных случаях они совершенно бесполезны.

25. «Почистить» сосуды невозможно (разве что с помощью операции).

26. При беременности можно и нужно тренироваться, а также не воспрещается вязать, поднимать руки, летать на самолёте, пить кофе и заниматься сексом (если нет противопоказаний).

27. При болезненных месячных нет смысла принимать спазмолитики — в первую очередь лучше принимать нестероидные противовоспалительные средства (ибупрофен, аспирин, нимесулид).

28. При боли в спине полезнее не лежать, а наоборот, больше двигаться. Да и вообще, физические нагрузки считаются одним из способов профилактики боли в спине.

29. При бытовых контактах ВИЧ не передаётся — только при половых или при попадании в организм крови с вирусом.

30. При ожоге без волдыря надо минут пять держать больное место под холодной водой. Ни в коем случае не следует мочиться на ожог, мазать его маслом или зубной пастой.

31. Прививка БЦЖ не спасает от туберкулёза, но спасает от серьёзных осложнений этого заболевания.

32. С точки зрения медицины массаж младенцам можно не делать. Он никак не поможет сделать здорового ребёнка сильнее и подвижнее.

33. Сбивать температуру нужно тогда, когда вам плохо, а не когда термометр показывает какие-то определённые цифры.

34. Сбривать лобковые волосы или нет — вопрос исключительно эстетический. Для здоровья это не очень важно, а на медосмотре никаких проблем с этим нет.

35. Скрабы — вовсе не обязательная часть ухода за кожей, и пользоваться ими нужно очень осторожно.

36. Совершенно не обязательно пить два литра воды в день. Если вы не пожилой человек, то о нехватке воды вам скажет жажда.

37. Советская физиотерапия (магниты, лазеры, прогревания и т. п.) не имеет доказанной эффективности.

38. «Спермотоксикоз» — школьный миф. Такого состояния не существует.

39. «Спящий хламидиоз» — тоже выдумка. Хламидиоз либо есть (и активный), либо его нет.

40. У мужчин тоже бывает рак груди.

41. Угревая сыпь не может развиться из-за неправильного питания.

42. Физические нагрузки почти не помогают похудеть. Гораздо важнее правильно питаться.

43. Флюорография неэффективна для раннего выявления рака лёгких. Во всём мире для этого используют низкодозовую компьютерную томографию.

44. Чтобы привести человека в чувство, не нужно использовать нашатырь: обморок закончится, когда организм будет готов, а нашатырём можно обжечь слизистую.

45. Экстренная контрацепция не вызовет аборт, если беременность уже наступила.

Признайтесь: какие-то из этих фактов точно стали для вас откровением!

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