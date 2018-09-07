Парадокс возраста: 3 маркера психологической старости и ее «замедлители»

Правда ли, что сознание определяет бытие?

Нет ничего проще определения хронологического возраста: стоит только открыть паспорт и посмотреть дату рождения. Однако «паспортный» и биологический возраст у большинства людей расходятся. Что уж говорить о возрасте психологическом – он может не только отличаться от первых двух, но и бросать им вызов.

Психологический возраст – это самоощущение человека и его самосознание, его поведение и его внутреннее состояние. Вкупе все это очень сильно влияет на биологический возраст. Другими словами, то, как мы себя воспринимаем и чувствуем, во многом обуславливает и наше здоровье, и нашу активность, и нашу внешность. Так что же позволяет одним женщинам и в 60 лет оставаться молодыми, а другим в 23 становиться «тетками»?

«Очень важна генетика», – утверждают исследователи феномена долгожителей. «Но здоровый образ жизни важнее», – говорят статистика и жизненный опыт. «Спорьте сколько угодно, – могла бы сказать ВОЗ, – но факт остается фактом: человечество в целом стало жить дольше, а значит пришло время признать перемены в возрастной классификации».

Согласно последним данным ВОЗ, сегодня так называемый «молодой возраст» длится от 25 до 44 лет. Так что если вас 40 и вас назвали «девушкой», не смущайтесь, – все согласно классификации! Далее от 44 до 60 лет современный человек пребывает в среднем возрасте, от 60 до 75 лет – в пожилом, и только в возрасте 75 — 90 лет наступает старость. Тех, кому за 90, ВОЗ называет долгожителями.

Эти колоссальные сдвиги в хронологическом возрасте произошли буквально за последние 100-200 лет, ведь еще в начале XIX века мужчина или женщина в 35-40 лет считались глубокими стариками. И, конечно, это влияло и на самоощущение, и на образ жизни, и на поведение.

Но значит ли сегодняшнее удлинение хронологической жизни автоматическое продление психологической и биологической молодости? Не всегда. Оставаться молодыми душой и телом в 60 в первую очередь мешает наша психология, внутренние установки и отношение к жизни.

Маркеры психологической старости

Основная гипотеза, на исследования которой потрачены миллиарды долларов, гласит: обуславливает скорость нашего старения именно мозг. Природа распорядилась таким образом, что форму поддерживает тот организм, для которого эта форма действительно важна.

Что это значит? В начале жизни мозг очень занят: он познает мир, помогает человеку узнать самого себя, найти свое место, разобраться в законах жизни. Весь организм включен в эти процессы и работает на пределе возможностей. Но как только мир вам становится неинтересен, как только вы перестаете задавать вопросы, познавать, расширять свои компетенции, обучаться, как только вы изолируете себя от разного рода активности, – тут и начинается старость.

Над способами противодействия биологической старости, симптомы которой общеизвестны, бьются лучшие умы человечества и небезуспешно. У старости психологической тоже есть четкие, хоть и не столь очевидные, маркеры и свои «замедлители».

1. Отношения со временем

Первый признак психологической старости – ощущение, что самые главные, интересные, будоражащие события вашей жизни произошли в прошлом. Что в будущем ничего важного уже не произойдет и не стоит ничего начинать. Психологически старый человек живет воспоминаниями, молодой — планами. На Западе принято в 50 и даже 60 лет поступать в университет, начинать новое дело, учиться танцам, планировать удивительные путешествия и вести активную сексуальную жизнь. И, конечно, для всего этого нужно быть здоровым, энергичным и привлекательным, то есть поддерживать молодость биологическую! А коль есть такая потребность, мозг дает команду организму – оставаться в форме!

У нас же мне приходилось слышать от 30-летней клиентки, что она «доживет и так», потому что ее бросил мужчина и другого она уже не встретит. Пессимизм, чувство безнадежности, отсутствие планов, бесконечное перемалывание воспоминаний – все это маркеры психологической старости и ее катализаторы.

Соответственно, для продления психологической молодости первый рецепт – строить планы, жить будущим и стремиться развиваться. Быть оптимистом по отношению к своему будущему, то есть верить в то, что много хорошего и важного в жизни еще впереди, – критически важно для того, чтобы оставаться молодым.

2. Отношение к своим ограничениям

Психологически молодой человек верит в свои силы и возможности. Он понимает, что все прекрасные и важные вещи, которые можно реализовать в жизни, – это сфера его влияния, степень которого зависит только от желания субъекта и выбора способов действия. Психологическая старость, напротив, очень связана с чувством ограниченности и жалостью к себе: «Я уже никогда не смогу нырнуть на 100 метров или прыгнуть с парашютом – силы уже не те!». Однако в том-то и дело, что молодым не нужно молодиться! Не стоит делать вид, что вам 20, если вам 50, и перенапрягать организм физически. Чрезмерность – это стресс, а стресс – главный фактор старения. Да, с годами у нас действительно становится намного больше физических ограничений, но они связаны лишь с нашим биологическим возрастом. Признав это, психологически молодой человек рассуждает так: «Да, я не могу того, что мог в 20. Но у меня сейчас так много новых возможностей, способностей, умений!».

Открывать новые возможности, новые радости, присущие именно этому периоду жизни, мудро относиться к ресурсам организма, чутко слышать свои потребности и ограничения – именно такие установки на десятки лет продлевают психологическую молодость.

Ставьте перед собой трудные творческие задачи, «перетряхивайте» свои нейроны, учите языки, путешествуйте, занимайтесь посильным спортом: доказано, что с возрастом творческая эффективность возрастает и в некоторых сферах можно легко превзойти себя 20-летнего!

3. Степень развития эмоциональной компетентности

Еще один маркер молодости, связанный с развитым мозгом и умением быстро адаптироваться в стрессовых ситуациях, – эмоциональная компетентность. Речь о нашей развивающейся в течение жизни способности контролировать свои эмоции, «не накручивать себя», создавать значимые эмоциональные связи с другими, видеть хорошее в окружающем мире и не терять чувства юмора.

Иными словами, эмоциональная компетентность – это наша способность становиться на место других людей, испытывать благодарность и спокойно переносить разные жизненные ситуации. Современной наукой и тысячелетней мудростью доказано, что благодарные и счастливые люди живут дольше и выглядят красивее. Это связано с целым рядом гормональных и нейрохимических процессов, которые обуславливают специфическую подвижность мышц лица и структуру кожи: у веселых и благодарных другая мимика, у них по-другому образуются лицевые складки, у них меньше морщин, которые в обиходе называют «старческие»!

Словом, планируйте и открывайте новые страницы своей жизни; верьте в себя и на полную пользуйтесь имеющимся ресурсом; учитесь управлять эмоциями, благодарите за то, что есть и радуйтесь жизни. Эти правила всегда актуальны и гарантированно продлевают психологическую, а значит и биологическую молодость и дают полноту жизни.

Елена Любченко, Эксперт в сфере психологии развития, психологии отношений и эмоциональной компетенции

Источник