11 признаков, что вы слишком много отдаете окружающим

Чрезмерность – это нездорово.

Иногда наши добрые намерения уступают место маниакальному желанию всем помочь. Решение состоит не в том, чтобы прекратить помогать; необходимо установить границы, пишет Psychology Today.

1. Становится все очевиднее, что ваша помощь и поддержка вызывают зависимость, безответственность и некомпетентность тех, кому вы помогаете.

Иногда нам приходится сталкиваться с тем, что наши благие намерения вызвали совсем нежелательные последствия. Мы все продолжаем давать и давать, но результата нет.

Помните, что здоровая помощь способствует росту и самодостаточности людей, и развитию их положительного потенциала. Нездоровая (дисфункциональная) помощь делает обратное.

Используйте свои силы ресурсы, чтобы помочь людям, которые по-настоящему выиграют от вашей помощи, а не тем, кто просто ничего не хочет делать сам.

2. Человек нарушил многочисленные соглашения, слишком много затребовал и не использовал помощь, как обещал.

В этот момент пришло время перестать верить им и раздавать вторые (третьи) шансы направо-налево, по крайней мере на данный момент (как только вы получите убедительные доказательства того, что они готовы использовать вашу помощь ради прогресса, вы можете попробовать помочь им снова).

Когда люди используют вашу помощь, чтобы избежать ответственности снова и снова, лучше всего собраться с силами и разорвать этот круг. Продолжая отдавать людям, которые не удосуживаются выполнять свою часть сделки, вы попусту тратите ваше время и ресурсы.

Если вы продолжите, это закончится озлоблением и обидой.

3. Помощь, которая препятствует развитию необходимых жизненных или профессиональных навыков у людей.

Хватит помогать людям, которые не могут позаботиться о себе или хорошо выполнять свою работу. Нездоровая помощь не даст людям усвоить самые важные жизненные уроки, и обрести уверенность в себе в дальнейшем.

Здоровая помощь способствует независимости и прогрессу других людей; она не замедляет его.

4. Ради оказания помощи вы вынуждены идти на обман или каким-то образом ставить под угрозу свое благополучие.

Например, выдумывание оправданий для кого-то или сокрытие фактов почти никогда не будут формами здоровой помощи.

Здоровая помощь обычно не связана с обманом, секретами и не требует, чтобы мы нарушали наш моральный кодекс.

5. У вас отчетливое ощущение, что вами манипулируют.

Иногда это очевидно, например, когда другой говорит что-то, чтобы вызвать у вас чувство вины, а затем «удобно» предоставляет возможность, которая поможет вам себя «оправдать».

Иногда об этом даже подсказывает ваш внутренний голос. Манипуляция — это признак того, кто хочет использовать других и выйти чистым из воды. Вероятность того, что все это закончится хорошо, близка к нулю.

6. Помогая, вы стремительно теряете собственные ресурсы.

Ищите золотую середину, в которой вы можете помочь, не жертвуя своим собственным физическим или психическим здоровьем, своим самоуважением или финансовым благополучием.

Будьте готовы отказаться от условий, которые подрывают ваши ресурсы.

7. Ваши отношения ухудшаются после предоставления помощи.

Здоровая помощь оказывают долгосрочное положительное влияние на отношения. В отличие от нездоровой помощи, она укрепляет отношения и не чревата конфликтами, обидами и негодованием.

8. Ваша помощь удерживает кого-то от похода к врачу или от приема лекарств.

Признайте, что иногда ваша помощь компенсирует чужой дискомфорт настолько, что человек теряет мотивацию и уже не настроен обращаться к специалистам, в которых действительно нуждается.

Вместо этого помогите ему, поддерживая правильное лечение, вдохновите человека работать над своей программой выздоровления, выполнять упражнения по физиотерапии, придерживаться назначенной медиком диеты, принимать лекарства.

9. Вы обнаруживаете, что то, что вы планировали в качестве разового, скромного предложения о помощи, превратилось в непреднамеренное долговременное обязательство.

Это признак того, что человек решил вас использовать. Напомните себе, что ваша прошлая помощь не служит обязательством помогать вечно. Вы не давали никаких обещаний.

10. Вы находитесь в самоотверженных отношениях, которые пахнут «зависимостью».

Здесь все просто. Один человек все время дает, а второй лишь берет, не думая давать ничего взамен. Именно здесь начинаются проблемы.

Отношения построены на чрезмерной самоотдаче одного человека и чрезмерной безразличности другого.

11. Вам все равно кому помогать, потому что это заставляет вас чувствовать себя или выглядеть «хорошим» человеком.

Вы должны отказаться от такой «помощи». Вам не нужно доказывать себе или кому-то еще, что вы хороший друг или родственник, или что вы крайне бескорыстны и добры.

А вы не перебарщиваете с добротой?

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